В маске и шпагате: Анна Ризатдинова показала, как ходит за покупками во время карантина

Финалистка Танцев со звездами 2019, олимпийская призерка Анна Ризатдинова успела в феврале съездить в отпуск - она отдохнула на побережье Мертвого моря, а заодно и оздоровилась с помощью целебных местных грязей. Однако с введением карантина о поездках пришлось забыть, так что спортсменка как и все сидит дома и выходит лишь на прогулки и в супермаркет за продуктами. При этом Анна не теряет позитива и поделилась в Instagram забавным видео.

В ролике звезда показала, как она ходит за покупками - а заодно и спортивную форму поддерживает. Для вылазки в магазин Ризатдинова выбрала удобные черные лосины и свитшот в белый горох. Кроме того, на лице у нее защитная медицинская маска. Гимнастка идет с тележкой вдоль полок, выбирая продукты, и периодически закидывает ногу в шпагат, используя для этого тележку или же стеллажи.

"2 день карантина", - подписала видео Анна.

Видео: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики спортсменки благодарят ее за поднятие настроения и восхищаются ее физической формой в комментариях, напоминая о правилах безопасности.

Анна, давайте онлайн марафон по растяжке

Яка ж Ви прекрасна

Супер.

Хочу добратись до твого рівня

Ну ты даёшь!

Аж настрій підняли, красуня

Аня, браво! Класс! При такой физподготовке никакой вирус не страшен!

Теперь не только руки нужно мыть, но и видимо ноги

Не повторяй Волочкову!

Ногу на тележку - частенько так делаю

Грация и красота

Бумаги мало закинула

Похоже на новый челенж :))) Ждём отметку от Ваших коллег по гимнастическому цеху!!! :(

На лице маска,а ногами на полку ,аяйяй

Красиво. А я зі своїм не високим зростом до верхніх полок підстрибую

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, Анна Ризатдинова откровенно призналась, почему не встречается со своим партнером по Танцам со звездами Александром Прохоровым.