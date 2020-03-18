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В маске и шпагате: Анна Ризатдинова показала, как ходит за покупками во время карантина

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Гимнастка поделилась забавным видео из супермаркета

Финалистка Танцев со звездами 2019, олимпийская призерка Анна Ризатдинова успела в феврале съездить в отпуск - она отдохнула на побережье Мертвого моря, а заодно и оздоровилась с помощью целебных местных грязей. Однако с введением карантина о поездках пришлось забыть, так что спортсменка как и все сидит дома и выходит лишь на прогулки и в супермаркет за продуктами. При этом Анна не теряет позитива и поделилась в Instagram забавным видео.

В ролике звезда показала, как она ходит за покупками - а заодно и спортивную форму поддерживает. Для вылазки в магазин Ризатдинова выбрала удобные черные лосины и свитшот в белый горох. Кроме того, на лице у нее защитная медицинская маска. Гимнастка идет с тележкой вдоль полок, выбирая продукты, и периодически закидывает ногу в шпагат, используя для этого тележку или же стеллажи.

"2 день карантина", - подписала видео Анна.

Видео: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Подписчики спортсменки благодарят ее за поднятие настроения и восхищаются ее физической формой в комментариях, напоминая о правилах безопасности.

  • Анна, давайте онлайн марафон по растяжке
  • Яка ж Ви прекрасна
  • Супер.
  • Хочу добратись до твого рівня
  • Ну ты даёшь!
  • Аж настрій підняли, красуня
  • Аня, браво! Класс! При такой физподготовке никакой вирус не страшен!
  • Теперь не только руки нужно мыть, но и видимо ноги
  • Не повторяй Волочкову!
  • Ногу на тележку - частенько так делаю
  • Грация и красота
  • Бумаги мало закинула
  • Похоже на новый челенж :))) Ждём отметку от Ваших коллег по гимнастическому цеху!!! :(
  • На лице маска,а ногами на полку ,аяйяй
  • Красиво. А я зі своїм не високим зростом до верхніх полок підстрибую

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, Анна Ризатдинова откровенно призналась, почему не встречается со своим партнером по Танцам со звездами Александром Прохоровым.

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