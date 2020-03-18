В маске и шпагате: Анна Ризатдинова показала, как ходит за покупками во время карантина

Гимнастка поделилась забавным видео из супермаркета
Финалистка Танцев со звездами 2019, олимпийская призерка Анна Ризатдинова успела в феврале съездить в отпуск - она отдохнула на побережье Мертвого моря, а заодно и оздоровилась с помощью целебных местных грязей. Однако с введением карантина о поездках пришлось забыть, так что спортсменка как и все сидит дома и выходит лишь на прогулки и в супермаркет за продуктами. При этом Анна не теряет позитива и поделилась в Instagram забавным видео.
В ролике звезда показала, как она ходит за покупками - а заодно и спортивную форму поддерживает. Для вылазки в магазин Ризатдинова выбрала удобные черные лосины и свитшот в белый горох. Кроме того, на лице у нее защитная медицинская маска. Гимнастка идет с тележкой вдоль полок, выбирая продукты, и периодически закидывает ногу в шпагат, используя для этого тележку или же стеллажи.
"2 день карантина", - подписала видео Анна.
Видео: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Подписчики спортсменки благодарят ее за поднятие настроения и восхищаются ее физической формой в комментариях, напоминая о правилах безопасности.
Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)
Напомним, Анна Ризатдинова откровенно призналась, почему не встречается со своим партнером по Танцам со звездами Александром Прохоровым.