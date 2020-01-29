Маша Полякова в платье с прозрачной юбкой раскрыла секрет своих удачных фото

Маша Полякова вместе с родителями, мамой-певицей Олей Поляковой, папой-бизнесменом Вадимом Поляковым и сестрой Алисой отдыхает в Майами. 15-летняя девушка успела посетить детский праздник юной блогерши Насти вместе с детьми Филиппа Киркорова Аллой-Викторией и Мартином, а также побывать за кулисами Cirque du Soleil. Дочь Поляковой решила показать красочные фото, сделанные на закате и приоткрыть завесу тайны удачных и эффектных снимков.

Девушка позирует верхом на надувном матраце в виде фламинго. На ней – черное трикотажное удобное платье с прозрачным подолом юбки и светлые кроссовки. Волосы собраны в трендовую в этом сезоне прическу "мальвина", несколько прядей выпущены на лицо, а в ушах – массивные модные золотистые серьги. Девушка показала целую палитру эмоций – Маша веселится и куражится.

Она раскрыла тайну своих удачных фото и подписала кадры: "Вот как я делаю все свои фото".

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики дочери певицы не оставили ее без комплиментов в комментариях. Девушке в который раз сообщили о ее разительномсходстве со знаменитой мамой.

Так похожа на свою маму. Вот только цвет волос не тот, а так лицо как две капли воды

Красивая!

Маша красотка

На второй фотке очень на маму похожа

Ля яка шикарна дівчина

Отлично

Тут просто без слов! Невероятно-красивая

Маша, ты супер

Пчелка в деле

Очень красивая

Классная

Скриншот комментариев

Напомним, что Маша Полякова обескуражила сеть "взрослым" фото в бикини. Мама девушки заступилась за нее в комментариях. Снимок был сделан на пляже в Мексике, а фоном послужил бескрайний океан.