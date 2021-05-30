Маша Ефросинина восхитила шикарной фигурой в купальнике

Маша Ефросинина наслаждается расслабленным отдыхом в Мексике, куда она с мужем отправилась, чтобы отпраздновать свое 42-летие. Пара побывала в уникальном арт-центре и поделилась фото оттуда, теперь же ведущая продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.

Несколько дней Маша и Тимур провели в Тулуме, который ей очень понравился. Артистка показала живописные фото и видео, на которых запечатлена в коротких джинсовых шортах и желтом топе. Пляжный лук Ефросинина дополнила соломенной шляпой и цветастой накидкой.

В забавном ролике она показала, как пытается забраться на несколько высоковатый гамак.

По словам ведущей, Тулум - прекрасное место для отдыха.

"Есть сейчас очень модное слово vibe... Так вот, Тулум - это абсолютно мой vibe. Никакой буржуазии в самом пошлом ее понимании - с крокодиловыми вьетнамками и пляжными сумками-хермесами. Расслабленные и улыбчивые люди, причём все: от местных до отдыхающих; отдых на любой вкус и возможности - стена в стену с отелями с космическими ценами за ночь расположены отели с эко идеологией и абсолютно демократичными прайсами ( и завтраки в них наааамного вкуснее, чем в люксах). При желании, уже через пару дней вы будете знать всё про ночную жизнь и все безумные party этого места, и обзаведётесь кучей веселых и беззаботных приятелей. При отсутствии этой потребности, вы можете вдвоём растворяться в божественных закатах и наполняющем бризе, гуляя по бесконечному пляжу. Мы поехали дальше, но я снова загадала себе сюда вернуться", - поделилась впечатлениями звезда.

Позже она с супругом перебрались на пляжный курорт Канкун, где Ефросинина не упустила возможности покрасоваться в купальнике. Она позировала на пляже в черном купальном костюме с рюшами на плечах и милой шляпке, восхищая стройной фигурой.

Маша Ефросинина похвасталась стройными формами на отдыхе в Мексике (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"Сумеречное спокойное море способно снять все тревоги и дурные мысли, Манечка!" - всегда говорил мой папа! И ведь был прав! Ради таких пляжей стоит преодолевать тысячи километров", - отметила Маша.

Фолловеры пришли в восторг от эффектных фото и красоты теледивы.