Маша Ефросинина со слезами на глазах попрощалась с маникюром и записала это на видео

Маша Ефросинина призналась поклонникам, что вообще не умеет делать маникюр сама. И конечно же, на карантине настал тот момент, когда нужно самостоятельно снять популярный “шеллак”. Этому процессу телеведущая и блогер посвятила отдельный видео-пост. Более того, Маша не просто показала процесс удаления старых ногтей. А просто таки расплакалась по этому поводу на камеру! Фолловеры поспешили утешить ведущую.

Для начала Ефросинина призналась, что впервые профессиональный маникюр ей сделали в 13 лет! И с тех пор она больше не видела свои ноготки неухоженными.

“Я начала делать маникюр в 13 лет. Потому что у меня суперкрутая мама. Потому что я грызла ногти, а она меня не ругала, не отчитывала не наказывала — она повела меня в парикмахерскую, где мне сделали маникюр”, — делится воспоминаниями Ефросинина.

“Я была студенткой. И на свои первые деньги я сняла квартиру первым делом — маленькую, однокомнатную гостинку. А вторым делом я пошла и сделала маникюр… Я уже давно не студентка, но за все эти годы я себя без маникюра не помню вообще. Кажется, я снова начну грызть ногти. Но сперва я их отстригу. В подпольные салоны я ходить не хочу”, — говорит Маша, после чего берет в руки щипчики и прямо на камеру начинает обрезать свой когда-то идеальный маникюр.

К слову, Маша уточнила, что ее ногти стойко держались четыре недели карантина.

И этот процесс настолько расстроил Ефросинину, что она не смогла сдержать слезы. Однако Маша отметила, что лучше ходить с обрезанными ногтями, чем самостоятельно снимать “шеллак”.

“Как я хочу прежнюю жизнь!” — эмоционально отмечает Маша.

Подписчики Маши решили поддержать телеведущую и оставили различные комментарии под ее новым эмоциональным постом.

“Пусть это самая большая потеря за карантин!”

“Настанет день, когда мы все будем с красивыми маникюрами. Но главное - здоровыми!”

“Нігті не зуби — відростуть”

“Пусть это будет самой большой проблемой для нас девочек-девушек-женщин сейчас”

“Я как чувствовала, перед карантином сказала мастеру: снимаем и обрезаем. Она подумала,что я с ума сошла,но я была настойчивой. Теперь не нарадуюсь”

“Купила лампу, лаки и набор для маникюра и уже как 2 года сама себе делаю, вплоть до наращивания ноготков!!”

“В конце заплакала с Вами. На днях с такими же слезами пилила свои, укрепленные гелем ногти. Сама не делала себе маникюр лет 10 точно”

“Машенька ,мы с Вами и эту процедуру проделала пару недель назад. Достала щипчики и пилочку и вперёд ,почти полдня в занятости”

“Це не трагедiя, зараз всi жiнки в такiй ситуацii, ми ж не ридаємо”

Скриншот комментариев: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Ефросинина показала свои веселые "хроники карантина".