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Маша Ефросинина покорила стильным луком и забавной историей про мужа

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Ведущая примерила трендовый брючный костюм

В последнее время Маша Ефросинина стала все чаще делиться моментами своей семейной жизни - милыми и трогательными кадрами с мужем и детьми (даже показала редкое фото с дочерью Наной, которая предпочитает оставаться в стороне от публичного внимания), а также откровенными историями.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась красочным снимком, на котором запечатлена в стильном streetstyle образе. Маша позирует на одной из киевских улиц в эффектном брючном костюме розового цвета. Яркий лук она дополнила белой футболкой под пиджак, босоножками на каблуке и маленькой сумочкой.

Ефросинина смотрит в сторону от камеры и счастливо улыбается. В подписи к публикации она поделилась забавным диалогом со своим мужем Тимуром Хромаевым.

"— Я: Тимур, а я вот в детстве мечтала выйти замуж за Серова!
— Муж: А кто такой Засеров?" - пишет теледива.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики Маши восхищаются ее образом и позитивностью, а также чувством юмора ее супруга, и делятся своими объектами воздыхания в детстве.

  • Мужу прям 100 баллов за поднятие настоенья
  • Какой остроумный муж
  • Специально поприкалывался))
  • Очень стильно
  • А я за Талькова)
  • Собиралась за ним на край света идти, так маме в 5 лет и сказала...)))
  • Обожаю вашего Тимура!
  • И я мечтала в детстве замуж за Серова!!!!!! Ну надо же)))))
  • А я в детстве была влюблена в Малинина
  • Мой бы сказал так же
  • Это тот чьи свадьбы походили под песню: Я люблю тебя до слез. Он уже тогда намекал тонко про брак
  • А мне нравился Зибров

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем. Пара побывала на праздновании дня рождения коллеги и подруги Маши Кати Осадчей.

Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.

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