Маша Ефросинина покорила стильным луком и забавной историей про мужа

Ведущая примерила трендовый брючный костюм
В последнее время Маша Ефросинина стала все чаще делиться моментами своей семейной жизни - милыми и трогательными кадрами с мужем и детьми (даже показала редкое фото с дочерью Наной, которая предпочитает оставаться в стороне от публичного внимания), а также откровенными историями.
На своей странице в Instagram ведущая поделилась красочным снимком, на котором запечатлена в стильном streetstyle образе. Маша позирует на одной из киевских улиц в эффектном брючном костюме розового цвета. Яркий лук она дополнила белой футболкой под пиджак, босоножками на каблуке и маленькой сумочкой.
Ефросинина смотрит в сторону от камеры и счастливо улыбается. В подписи к публикации она поделилась забавным диалогом со своим мужем Тимуром Хромаевым.
"— Я: Тимур, а я вот в детстве мечтала выйти замуж за Серова!
— Муж: А кто такой Засеров?" - пишет теледива.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
Подписчики Маши восхищаются ее образом и позитивностью, а также чувством юмора ее супруга, и делятся своими объектами воздыхания в детстве.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем. Пара побывала на праздновании дня рождения коллеги и подруги Маши Кати Осадчей.
Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.