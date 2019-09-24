Маша Ефросинина покорила стильным луком и забавной историей про мужа

В последнее время Маша Ефросинина стала все чаще делиться моментами своей семейной жизни - милыми и трогательными кадрами с мужем и детьми (даже показала редкое фото с дочерью Наной, которая предпочитает оставаться в стороне от публичного внимания), а также откровенными историями.

На своей странице в Instagram ведущая поделилась красочным снимком, на котором запечатлена в стильном streetstyle образе. Маша позирует на одной из киевских улиц в эффектном брючном костюме розового цвета. Яркий лук она дополнила белой футболкой под пиджак, босоножками на каблуке и маленькой сумочкой.

Ефросинина смотрит в сторону от камеры и счастливо улыбается. В подписи к публикации она поделилась забавным диалогом со своим мужем Тимуром Хромаевым.

"— Я: Тимур, а я вот в детстве мечтала выйти замуж за Серова!

— Муж: А кто такой Засеров?" - пишет теледива.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Подписчики Маши восхищаются ее образом и позитивностью, а также чувством юмора ее супруга, и делятся своими объектами воздыхания в детстве.

Мужу прям 100 баллов за поднятие настоенья

Какой остроумный муж

Специально поприкалывался))

Очень стильно

А я за Талькова)

Собиралась за ним на край света идти, так маме в 5 лет и сказала...)))

Обожаю вашего Тимура!

И я мечтала в детстве замуж за Серова!!!!!! Ну надо же)))))

А я в детстве была влюблена в Малинина

Мой бы сказал так же

Это тот чьи свадьбы походили под песню: Я люблю тебя до слез. Он уже тогда намекал тонко про брак

А мне нравился Зибров

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Маша Ефросинина в вышиванке растрогала нежностью с мужем. Пара побывала на праздновании дня рождения коллеги и подруги Маши Кати Осадчей.

Ранее Маша Ефосинина задалась важными вопросами на тему отношений между родителями и детьми.