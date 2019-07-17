Маша Ефросинина показала, как отрывается в ночном клубе на Ибице (видео)

Маша Ефросинина решила наконец показать многотысячной армии поклонников, как же проводит время в Испании. Напомним, что всего пару дней назад счастливая украинская телеведущая сообщила, что улетела на испанский остров Ибица. Скорее время, отпуск будет не длительным, так как в следующем своем сообщении Маша отписала, что ее рецепт перезагрузки - это “короткое путешествие”.

Пока что телеведущая не спешит, как многие ее коллеги, засыпать поклонников десятками фото с отдыха. Но все же парочку видео у себя в instagram-сториз оставила.

Так, Маша опубликовала одно фото, на котором позирует в компании подруг. Ефросинина указала, что находится в одном из ночных клубов и ресторанов острова. Для вечернего выхода Маша выбрала белые короткие шорты и такую же белую простую футболку. Отдельного внимания заслуживает длинная накидка-кимоно с насыщенными бело-красными узорами.

Свой яркий образ телеведущая дополнила сумочкой через плечо, солнцезащитными очками с белой оправой и золотыми украшениями.

Маша Ефросинина на отдыхе в Испании (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Также телеведущая и показала несколько “шумных” видео с вечеринки под открытым небом.

К примеру, на видео запечатлен процесс, как лицо Маши украшают разноцветными блестками. Смотрится это очень эффектно. Также Маша натанцевалась на вечеринке. Соответствующее видео было опубликовано в twitter-блоге MyGlamWish.

Забавно, что до этой поездки Маша провела несколько дней с мужем Тимуром и друзьями в Одессе. Здесь она посетила выступление Дмитрия Монатика, под песни которого также "зажигала".

Маша тогда также показала видео, на котором очень забавно и специально несуразно танцует. Тогда она с юмором отметила "А это я и моя уверенность, что я очень красиво танцую".

Кстати, на данный момент дети Маши Ефросининой (Нана и Саша) отдыхают вместе с бабушкой. Так что родители смогли устроить себе отпуск без детей.

Также до этого Маша Ефросинина соблазнила "бесконечными" ногами в одном только пиджаке.