Маша Ефросинина откровенно высказалась о себе: Не идеальная девочка

Популярная телеведущая Маша Ефросинина является для своих поклонников примером стиля и образцом профессионализма. Они с удовольствием прислушиваются к жизненной мудрости и опыту, которыми знаменитость делиться на семинарах и своих страничках в соцсетях. Маша неоднократно подвергалась критике за свои убеждения, особенно, когда дело касалось вопросов диеты и лишнего веса, впрочем, звезда научилась легко справляться с этим и открыто признается – она не идеальная, но постоянно самосовершенствуется. Об этом ведущая написала в сториз Instagram.

Маша отметила, что делала и делает ошибки, как и все люди, но именно они способны привести к успеху и преподать ценный жизненный урок.

"Я не идеальная девочка, я совершала и, надеюсь, буду совершать ошибки! Есть в них что-то очень мощное, движущее и созидательное! Ошибки приводят к успеху – это факт, доказанный моей жизнью", - констатировала она.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ранее ведущая уже делилась своей жизненной философией и рассказывала, что научилась искать счастье в простых, обыденных вещах, которые ее окружают.

"Каждый день я пытаюсь разглядеть красоту- в прохожем, в случайном месте, внутри собеседника, в высказывании... Такая внезапно обнаруженная красота придаёт силы и заставляет улыбаться", - призналась знаменитость.

Напомним, что Маша Ефросинина восхитила своим стильным и оригинальным нарядом, в котором выступила во Львове в рамках мотивационной встречи-лекции.

К слову, Маша Ефросинина просто и доходчиво пояснила, как заставить мечты стать реальностью. Она показала понятную, но действенную формулу достижения успеха.

Кстати, Маша Ефросинина не боится казаться смешной и забавной. Так, она показала "безумный" танец в наряде из 90-х.