Маша Ефросинина блеснула роскошной фигурой в total black образе за € 9000 (видео)

Маша Ефросинина – частая гостья на светских вечеринках. Недавно известная телеведущая и блогер посетила открытие первого бутика всемирно известного бренда Balmain в Киеве. Конечно же, перед камерами Маша появилась в поистине роскошном полностью черном образе.

Отметим, что ключевые наряды на Маше – от Balmain! Так, для стильного выхода Ефросинина выбрала выигрышную комбинацию. На телеведущей – черное приталенное пальто в пол с массивными золотыми пуговицам. Стоимость такой обновки на официальном сайте бренда составляет € 2 950.

Также образ дополняет роскошное вечернее платье с прозрачными вставками, декорированное искусственными бриллиантами. Стоимость похожего платья составляет около €4590.

Также изюминка образа – круглая сумочка на металлическом ремешке за € 990.

Соответствующие видео появились в разделе сториз на instagram-страничке Ефросининой. Также видео были опубликован в twitter-аккаунте MyGlamWish.

Отметим, что Маша Ефросинина также очень часто выступает в разных городах Украины с различными мотивационными выступлениями, где делится опытом. При этом телеведущая также часто в своих соцсетях пишет различные вдохновляющие посты.

К примеру, не так давно Ефросинина подробно рассказала, что помогает ей бороться со стрессами. Как выяснилось, этот вопрос ей задают десятки раз на всех публичных мероприятиях. По словам Маши, она отдыхает морально и физически дома. И это могут быть как посиделки с мужем и вином, так и уборка.

Также Маша как-то откровенно высказалась о себе и честно сказала, что она – не идеальная девочка. Маша отметила, что делала и делает ошибки, как и все люди, но именно они способны привести к успеху и преподать ценный жизненный урок.