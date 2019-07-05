MARUV в прозрачном топе засветила обнаженную грудь

Эптажная певица MARUV (Анна Корсун) давно не баловала поклонников свежими эффектными фотосессиями. Похоже, звезда решила исправить досадную оплошность и показала в сториз Instagram бекстейдж со съемок нового дерзкого фотосеста. Певица предстала перед объективом фотографа в смелых и откровенных образах. Она традиционно отдала предпочтение латексу и сетке.

Макияж со стразами-"слезами", красные губы, гладко зачесанные назад волосы и внушительное декольте – стали основными акцентами первого лука.

Стоит сказать, что на шее у артистки красовался воротник-"арлекин", а на ушах - трендовые серьги-каффы, придающие образу еще большую эпатажность.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Также MARUV примерила сетчатое прозрачное платье со стрзами. Ретро-образ в нуарных тонах, игра света и тени сделали ее фотосет особо чувственным.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Короткий сетчатый топ, латексные длинные перчатки и черные лосины из латекса составили аутфит для третьего лука звезды. Анна томно и одновременно изящно позировала на камеру. Сквозь сетчатую ткань была отчетливо видна обнаженная грудь MARUV, а ее интимные части предусмотрительно прикрыты наклейками в виде кругов.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Ранее MARUV спровоцировала в сети слухи о своей беременности. Поклонники увидели на оном из фото заметно округлившийся животик звезды.

Также стало известно, что MARUV споет на разогреве у всемирно известной певицы Кристины Агилеры в Москве на концерте, запланированном на 23 июля.

Кстати, MARUV честно рассказала о том, на что ей пришлось пойти ради успешной карьеры. Оказалось, что выступления на высоких каблуках наносят существенный вред здоровью певицы.