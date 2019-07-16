MARUV покоряет плавными изгибами в леопардовом купальнике на отдыхе в Турции

MARUV (Анна Корсун) решила, как обычно, соединить приятное с полезным. Скандальная украинская исполнительница улетела на выступление в Турцию. А именно – в Анталью. О чем поспешила сообщить своей многотысячной армии поклонников в сети instagram. При этом прежде, чем выступить, MARUV зря времени не теряет, наслаждаясь отдыхом на одном из курортов.

Так, в разделе instagram-сториз певица уже успела показать свой пляжный образ – как обычно, откровенный и вызывающий.

На снимке и коротеньком видео MARUV позирует в закрытом купальнике с таким полюбившимся исполнительнице анималистичным принтом в виде леопардовых пятен. В который раз подчеркнем, что в этом году принт анималье на пике популярности! Этот тренд 80-90-х вновь актуален, как никогда.

Пляжный образ Корсун дополнила оригинальными экстремально короткими шортами, которые декорированы длинными кистями. Шлепанцы и массивные солнцезащитные очки – привычные дополнения!

При этом певица опубликовала фото, на котором выгибается, демонстрируя плавные изгибы точеной фигуры. Следует подчеркнуть, что за последнее время MARUV очень похудела.

MARUV на отдыхе в Турции (фото: instagram.com/maruvofficial)

Скриншот видео: instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV в образе соблазнительной полицейской вызвала фурор в сети. Не так давно певица выступила в Одессе, откуда и показала новые фото в пикантных образах. Вместе с Корсун на снимках также позируют девушки из ее герлз-бенда. Как обычно, все в похожих нарядах. А на MARUV - соблазнительные боди.

Также до этого MARUV поразила формами в бикини. Певица позировала в блестящем открытом купальнике. При этом поклонники исполнительницы отметили, что она очень похудела и посоветовали ей больше этого не делать.