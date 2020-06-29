MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками

MARUV порадовала своих поклонников новым пикантным снимком
MARUV (Анна Корсун) продолжает эпатировать публику. Певица часто меняла цвет волос и довольно долго была блондинкой, но недавно снова вернулась к каре и привычному для поклонников черному цвету волос. Она любит показывать смелые наряды, и в этот раз порадовала своих поклонников новой фотографией в бассейне.
При этом на снимке видно не только популярную артистку, но и ее подружек-танцовщиц. Девочки сидят на большом резиновом матрасе, и спереди их расположилась MARUV в черном купальнике и светлой шляпе. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
MARUV на отдыхе (фото: instagram.com/maruvofficial)
Пользователи сети моментально прокомментировали фото певицы.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе. Певица надела ярко-красный "игривой" костюм с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове.
Ранее MARUV полностью обнажила грудь. При этом у ее фанатов отняло дар речи.
Автор: Styler