MARUV в пикантном купальнике порезвилась в бассейне с эффектными подружками

MARUV (Анна Корсун) продолжает эпатировать публику. Певица часто меняла цвет волос и довольно долго была блондинкой, но недавно снова вернулась к каре и привычному для поклонников черному цвету волос. Она любит показывать смелые наряды, и в этот раз порадовала своих поклонников новой фотографией в бассейне.

При этом на снимке видно не только популярную артистку, но и ее подружек-танцовщиц. Девочки сидят на большом резиновом матрасе, и спереди их расположилась MARUV в черном купальнике и светлой шляпе. Новое фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

MARUV на отдыхе (фото: instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети моментально прокомментировали фото певицы.

Красивые, как лебеди;

Сильные женщины;

Анечка, красотки-девчонки;

Ты такая красивая;

Солнце привлекло русалок;

Огонь;

Браво;

Прекрасные, как закат!

Лучшие. Марув, моя мечта, чтобы вы приехали в Бердянск с концертом, хочется увидеть и услышать вас вживую и сфоткаться с вами.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что эпатажная MARUV устроила пикантный фотосет прямо на балконе. Певица надела ярко-красный "игривой" костюм с ремнями, кольцами и прозрачными чулками с "маской" зайки на голове.

Ранее MARUV полностью обнажила грудь. При этом у ее фанатов отняло дар речи.