Мария Яремчук снова споет за Анну в мультфильме "Холодное сердце II" (видео)

Анимационный фильм "Холодное сердце II", который рассказывает о продолжении приключений принцесс-сестер Анны и Эльзы, стартует в украинском прокате 21 ноября. За главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

Раньше я думала, что Эльза ближе мне как персонаж. Но все же, я Анна. Непосредственность и стремление любить – очень похожие наши черты. Я, как Анна, тоже учусь преодолевать страхи, не опускать руки и искать силу в себе, когда, кажется, упаду.

Исполнительница сознается, что быть частью проекта – невероятный опыт. "Интересно, что мультик стал не просто успешным, но и оскароносным. Последнее, кстати, произошло 2 марта, в мой день рождения", – говорит Мария.

КРИЖАНЕ СЕРЦЕ II. Офіційний трейлер (український) HD

Напомним, что "Холодное сердце II" рассказывает об Анне, Эльзе, Кристофе, его верном олене Свене и снеговике Олафе. Они должны оставить уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север. Это приключение приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, которые касаются прошлого их Родины.

Уже с 21 ноября исполнение Марии Яремчук и долгожданную премьеру можно будет оценить во всех кинотеатрах Украины.