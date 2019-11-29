Весь в маму! Ева Лонгория очаровала сеть милым "гастрономическим" фотосетом сына

44-летняя Ева Лонгория не перестает умиляться своим сыночком, малышом Сантьяго Энрике Бастоном. Еще бы! Ведь это ее долгожданный ребенок, в котором она души не чает.Актриса при каждом удобном случае публикует снимки малыша и вызывает неизменное умиление у поклонников. Например, на Хэллоуин звезда нарядила Санти (имено так называет его знаменитая мама) в костюм… Дракулы – персонаж в исполнении малыша вышел очень трогательным и милым! В этот раз повод выдался не менее весомым – в семье Евы отмечают День благодарения. Так, Санти впервые попробовал традиционное мексиканское блюдо – тамале. Ева устроила маленькому лакомке настоящий фотосет.

"Первые тамале Санти! И он любит их, конечно! С Днем Благодарения всех! Я очень благодарна за все благословения в этом году и всегда. И очень благодарна всем своим подписчикам в Instagram за вашу прекрасную любовь и поддержку!" - оставила душевное послание актриса.

На серии милых снимков Санти с аппетитом наслаждается своим новым кулинарным открытием. Тамале – это рулет из кукурузном муки с начинкой, обернутый в кукурузные листья. Блюдо является традиционным для мексиканской кухни и поэтому приобрело широкую популярность.

Сын Евы Лонгории Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники не смогли сдержать восторга по поводу первого "гастрономического" опыта Санти и оставить его без комплиментов. "Сладкий малыш", "Как это мило!", "Такой милашка", "Какие глаза! Какие реснички. Весь в маму!", "Очаровательный", - писали комментаторы.

Сын Евы Лонгории Санти (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева признается, что появление на свет полтора года тому мальчика перевернуло ее представления о жизни и внесло вои коррективы в рабочий график актрисы. Тепе звезда более тщательно и скрупулезно относиться к новым проектам, ведь у нее ответственность не только за себя, но и за ребенка - она стала более избирательной и собранной.

Ранее Ева Лонгория покорила прогулкой в стильном повседневном total black образе.