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По маминым стопам: стильная дочь Поляковой заинтриговала заявлением

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.05.2019 - 17:32
По маминым стопам: стильная дочь Поляковой заинтриговала заявлением
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша Полякова показала трендовый образ

Старшая дочь "суперблондинки" Оли Поляковой, Маша, мечтает о творческой профессии. Девочка окончательно не утвердилась в своем выборе, но она точно знает, что хочет стать частью шоу-бизнеса. Как-то Оля обмолвилась о том, что ее дочь хотела бы стать актрисой, она усиленно занимается вокалом и у девочки, определенно, есть талант и задатки. Маша лишь подтвердила слова мамы в своем новом посте на Instagram-странице, и удивила поклонников приятной новостью.

Юная красавица заявила, что примет участие в концерте и пригласила всех желающих поддержать ее во время ответсвенного мероприятия. Девочка извинилась за то, что надолго пропала из соцсетей, объяснив это тем, что была занята усиленной подготовкой.

Маша сопроводила текст фото в стильном образе. Она покрасовалась в светлых джинсах-"варентках" с завышенной талией и длинным поясом, украшенном надписями по всей длине. Также для фотосессии девочка выбрала белую футболку с черным графическим рисунком и трендовую кепку с кожаным козырьком.

По маминым стопам: стильная дочь Поляковой заинтриговала заявлением

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Ребята, давно не выставляла фото, потому что готовилась к концерту, поэтому хочу вас пригласить на него!" - заявила дочь Оли Поляковой.

Подписчики девочки заинтересовались предстоящим мероприятием, а также попутно не забыли похвалить внешность Маши, а особое внимание досталось ее длинным роскошным локонам.

"Нежная. Глаз не оторвать! Машенька, ты красотка!", "У тебя шикарные волосы!", "Машуня красавица", "Зірочка", "Велеколепная", "Идеал", "Класс! Красотка", "Ой, яка гарнюня, мамі передавай привітання", - писали фолловеры.

Напомним, что Маша Полякова показала забавное фото с показа, на котором позирует в пышном наряде.

Также Оля Полякова и ее дочки похвастались стильными образами в вышиванках. Певица предложила оценить, чей наряд лучше.

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