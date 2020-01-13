Мамины дочки: Джиджи и Белла Хадид растрогали сеть редкими семейными фото

Джиджи Хадид и ее младшая сестра Белла очень семейные девушки. Все праздники знаменитые модели проводят не на громких тусовках, а в кругу самых близких. Так, на Рождество все они вместе с братом Анваром собрались в доме матери – Иоланды Хадид. Фото с их семейного торжества получились такими теплыми и уютными, что мгновенно облетели все порталы. И вот – очередная порция счастливых моментов от знаменитой династии.

Иоланда с дочерьми (фото: instagram.com/bellahadid)

В этот раз повод собрать массу архивных кадров нашелся более чем важный. 11 января Иоланда Хадид отметила свое 56-летие. В честь такого события обе знаменитые красавицы дочери сделали трогательные посты.

Джиджи подобрала несколько фото с любимой мамой и написала: «Желаю счастливого дня рождения и года, полного света, крепкого здоровья и приключений моей золотой маме (и матриарху для всех наших детей-животных). Для меня большая честь и везение, что я учусь у такой женщины, как ты. Ты удивляешь и вдохновляешь меня с каждым годом всем, на что ты способна. Спасибо за жизнь и за ее величайшие дары, Беллу и Анвара :) Мы любим тебя превыше всяких слов!».

Иоланда с детьми (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, в свою очередь, постаралась выбрать фото, где, кроме мамы, фигурируют и они с Джиджи. А потому ее пост получился еще более трогательным. Малышки позируют с Иоландой, начиная с самого раннего детства, на одном фото Иоланда еще беременна Беллой. Есть здесь и фото, где Джиджи и Белла уже состоявшиеся модели. Все три красавицы выглядят невероятно счастливыми и, к слову, похожими между собой.

Джиджи, Белла и Иоланда (фото: instagram.com/gigihadid)

«Наш Козерог – счастливый день рождения ангела, который является моей матерью. Я не могу выразить, как мне повезло быть твоей дочерью. Спасибо за все, что ты есть, ты заставляешь меня так гордиться каждый божий день! Мой друг навсегда», – добавила Белла милую подпись.