"Мамино счастье": Регина Тодоренко растрогала нежным фото с сыном из Италии

Регина Тодоренко не сидит на месте - недавно телеведущая побывала в солнечной Италии, где посетила показ известного итальянского бренда Calzedonia в Вероне и даже сама "прогулялась" по подиуму в эффектном трендовом платье-пиджаке. При этом девушка решила совместить работу с отдыхом и взяла с собой маленького сыночка Михаила.

Погуляв по атмосферному городу Ромео и Джульетты, Регина отправилась на самое большое озеро Италии - Гарда, которое находится неподалеку. Конечно же, вместе с 10-месячным Майклом. Счастливая мамочка показала нежное фото с малышом из живописного городка Сирмионе.

Вероятно, было несколько прохладно, так как Тодоренко с сыном одеты довольно тепло. Экс-звезда "Орла и Решки" выбрала для прогулки джинсы и темную ветровку, а ребенка нарядила в желтую курточку и шапочку, а также комбинезон.

Ведущая подняла сыночка вверх на вытянутых руках и с любовью смотрит на него, позируя на фоне средневекового замка у воды.

Фото: Регина Тодоренко с сыном Майклом (instagram.com/reginatodorenko)

Растроганные фолловеры оставили много теплых отзывов такому милому снимку мамы и сына.

Доброе утро, Региночка вы чудесный, позитивный человечек! Оставайтесь всегда такой зажигалочкой!

Счастье

Суперские, мамино счастье

Как же хорошо когда есть возможность путешествовать

Как же мило

Какие же вы классные

Какое, маленькое счастье радости

Милота какая

Какие у него ножки сочные

Вот оно счастье, маленький "Винни Пух" медовый

Какие чудесные!!!!

Какой маленький

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко с сыном устроила насыщенную прогулку по осенней Вероне.

Ранее Регина Тодоренко в платье-мини похвасталась сходством с голливудской звездой.