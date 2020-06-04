Мамина радость: Санта Димопулос похвасталась успехами подросшей доченьки

Певица рассказала об уходе за малышкой и ее развитии
Экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос некоторое время скрывала лицо доченьки Софии, которую родила в прошлом году в одной из клиник Монако. Однако когда малышка подросла, звездная мама представила ее публике и теперь с удовольствием делится фото с ней и своими методами воспитания и возвращения в форму после родов. Кстати, за время второй беременности артистка набрала аж 24 килограмма, но довольно быстро смогла похудеть после рождения дочки. Санта поделилась новым фото Софии, которой скоро исполнится 9 месяцев, а заодно похвасталась успехами девочки.
На снимке ребенок сидит в коляске, мило держа во рту большой палец и серьезно глядя в объектив. На Софии - полосатая кофточка, также мама сделала ей два милых хвостика с яркими резинками.
Димопулос рассказала, что малышка любит купаться и всегда пребывает в хорошем настроении.
Фото: Санта Димопулос показала дочь (instagram.com/santadimopulos)
"Эта девочка как бы намекает, почему ее Мама на время пропала с просторов инстаграма. Нам скоро 9 месяцев и мы:
⠀
Однажды, в разговоре с подругами, я красиво описала своё состояние по поводу Софии – когда я беру ее на руки, меняется химия моей крови. Я так чувствую", - поделилась певица.
Пользователи сети пришли в восторг и засыпали Санту умиленными комментариями.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Санта Димопулос поделилась схемой похудения после родов и высказалась о ссорах в семье.
Автор: Марина Настевич