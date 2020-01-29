Мамина радость: Дженнифер Лопес показала, как ее поддерживает дочь на изнуряющих репетициях

Дженнифер Лопес сейчас вся в работе. Певица усиленно готовится к выступлению на СуперБоуле, который состоится в ночь со 2-го на 3-е февраля. Помимо состязаний команд, важный момент для всех поклонников игры – шоу, которое в этом году подарят зрителям Джей Ло и Шакира. Репетиции идут полным ходом, так как до знакового момента осталось всего пять дней.

И хотя изматывающие тренировки и занимают большую часть дня признанной красавицы, нагрузки ей даются легко. Во-первых, она – настоящий мастер своего дела, закаленный богатым опытом и годами на сцене. А во-вторых, благодаря поддержке близких, которые с пониманием относятся к занятости мамы. А потому навещают ее на репетициях.

Дженнифер Лопес с дочерью (фото: instagram.com/jlo)

Именно это и продемонстрировала певица в своем микроблоге, опубликовав фото с 11-летней Эммой. «Люблю, когда Лулу приходит ко мне на репетиции», – написала Лопес под галереей. На фото они с девочкой обнимаются, сидя на сцене. Рядом – микрофон и знаменитый стакан певицы в камнях. Дженнифер, как всегда, одета в легинсы (это ее любимая форма одежды для спорта и репетиций), а также синем свитшоте и белых массивных кроссовках. Фото получилось трогательным и милым, а потому певица со своей дочкой получили целое море приятных комментариев.

Певица готовится к выступлению (фото: instagram.com/jlo)

На других кадрах Дженнифер запечатлена за делом. Она вместе с командой танцоров отыгрывает каждую минуту выступления. Ведь шоу такого уровня должно пройти идеально. Впрочем, Лопес, которая в прошлом году устроила грандиозный тур в честь своего 50-летия, знает, как подарить поклонникам массу фееричных эмоций.

Шакира не менее тщательно готовится к шоу (фото: instagram.com/shakira)

К слову, напарница Дженнифер – Шакира, также усиленно репетирует. Она показала фото со сцены, а также зажигательные танцы со своей командой, а еще – создание концертного наряда. Наверняка всех присутствующих ждет нечто грандиозное!