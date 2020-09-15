Мамина принцесса: Ким Кардашьян поразила сеть красотой 2-летней дочери

Ким Кардашьян показала новое фото 2-летней дочери Чикаго. Малышка примерила роскошное розовое платье с юбкой из фатина, декорированное цветами и камнями. В дополнение к образу девочке сделали милую прическу и надели аксессуары в тон наряду. Выглядела младшая дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста просто обворожительно. «Принцесса Чи», – написала Ким под фото.

Новое фото малышки Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

На странице звездной мамы девочка имеет особую популярность. Фанаты считают, что, во-первых, она самая красивая среди всех детей 39-летней дивы. А во-вторых, они уверены, что Чикаго – просто мини-копия самой Кардашьян.

В этот раз они также не стали сдерживать своих эмоций. Многомиллионная армия фанатов принялась писать комментарии, восхищаясь мамой и ее малышкой: «Это так мило», «Слишком мило, «Вау», «Малышка Чи», «Как же это мило», «Посмотрите, как она выросла», «Прекрасная», «Восхитительная девочка», «Она просто удивительна, о боже», «Мечта», «Диснеевские принцессы ничто по сравнению с ней», «Что за прекрасная принцесса», «Ох, она действительно так мила. Выглядит, как принцесса», «Очень-очень», «Что за милая маленькая девочка»…

Норт и Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, в семье Ким Кардашьян и Канье Уэста подрастает четверо детей. Старшей Чикаго в том году исполнилось 7 лет, она растет творческой личностью, пробуя себя в дизайне и музыке. Старшему сыну Сейнту – 4, он славится также схожестью с Ким. Псалом, который появился на свет в прошлом году весной, пока не успел проявить характер. Но Ким часто пишет, что он сам по себе является бесконечным источником любви для них всех.