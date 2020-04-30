Мамина помощница: Лилия Ребрик с дочкой-именинницей приготовила десерт из непривычного ингредиента

Лилия Ребрик с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Дочка Ребрик старается помогать маме

Лилия Ребрик продолжает проводить время на домашней изоляции с мужем Андреем Дикими и двумя дочками - Дианой и Полиной. При этом время от времени звездная мама все же приезжает в студию утренней программы “Ранок з Україною”, где она является телеведущей. Однако большую часть времени Лилия придерживается необходимых мер предосторожности и изоляции. Дома Ребрик зря времени не теряет. Телеведущая неоднократно отмечала, что наконец-то может посвятить много внимания мужу и дочкам, занятся приготовлениями любимых блюд, а также облагораживать территорию своего загородного дома. Более того, Ребрик также планирует в этом году разбить у дома небольшой огород - саженцы уже готовы.

А вот сегодня, 30 апреля, в семье Ребрик особенный день. Ведь именно сегодня ее младшая дочь Полина празднует день рождения - девочке исполнилось ровно два года. По такому случаю Лилия написала трогательный пост, вспомнив прошлый день рождения дочки. Ведущая опечалена тем фактом, что в этом году ей с мужем не получится организовать яркий праздник для дочки в кругу родных - они присоединяться к празднованию по видео связи.

Но самое главное, что девочке дома скучать не приходится. Звездная мама приготовила с малышкой вкусный десерт, который очень любила сама Лилия в детстве, а именно - сладкая картошка. И кстати, для приготовления этого простого и быстрого угощения телеведущая использовала черствую паску! Ее необходимо перетереть в мелкие сухарики.

Также для приготовления вам понадобятся: какао (2 ст. л.), 150 г сахара, 150 г масла, 125 мл молока и сахарная пудра, чтобы украсить “картошку”.

Весь процесс приготовления Ребрик сняла на видео. При этом своей звездной маме старательно помогала Полинка. Девочка также просила лепить “котлетки”. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Также Лилия вспомнила, как отмечала день рождения Полины в прошлом году.

“Рік тому саме у цей час в мене тривали останні приготування: прасувала дівчаткам плаття, вигадувала їм зачіски, ще раз і ще раз переглядала подарунки, які ми з Диким спакували для Полі. У сам день народження ми зібралися з нашими батьками, друзями, дітьми, було весело, смішно, була справжня вечірка (ясно, що дитяча, але й дорослі не сумували)”, - делится воспоминаниями телеведущая.

А вот в этом году Полину ждет более скромный, но все равно душевный праздник.

“Цього року в нас буде сімейний день народження: тільки ми четверо, на природі, під співи птахів (ви ж чули, як вони у нас співають?), а батьки з друзями будуть далеко від нас - на відеозв’язку. Звісно, на Полю вже чекає купа подарунків! Звісно, жоден карантин не завадить дівчаткам бути гарними: у легких повітряних сукнях і з шикарними зачісками (хай ми їх і зробимо самі, як вміємо!). І, звісно, нам буде весело, смішно, і ми влаштуємо справжню сімейну вечірку! Але ясно, що це буде щось інакше, це буде новий досвід для всіх нас - ще ніколи ми так не відзначали жодне свято!” - оптимистично пишет Лилия Ребрик.

Также свой пост счастливая мама сопроводила кадром с прошлого года. На снимке ведущая держит на руках Полину, которой исполнился год. Рядом - старшая дочь Диана (в августе девочке исполнится 8 лет). А также супруг Ребрик - хореограф Андрей Дикий.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Ребрик поразила идеальной растяжкой.