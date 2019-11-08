Мамина красота: дочь Поляковой в платье-пиджаке сверкнула длинными ножками

Девочку сравнили с ее длинноногой звездной мамой
Дочь Оли Поляковой, Маша, недавно вернулась вместе с мамой из солнечной Италии – певица отправилась туда не отдыхать, а посетить серию мастер-классов от именитых шеф-поваров и научиться готовить новые изысканные блюда. Аристка и девочка признались, что они остались в восторге от Сицилии – прекрасная природа, вкусная еда и море впечатлений от роскошной виллы, где они остановились. По прилету в Киев, Маша решила поделиться с подписчиками в Instagram стильным фото в трендовом платье-пиджаке и немного пообщаться со своей сетевой аудиторией.
Девушка позирует в модной кепке с козырьком и черном платье-пиджаке с крупными пуговицами. В качестве обуви она отдала предпочтение массивным светлым кроссовкам. Маша распустила свои роскошные длинные волосы и чуть завила их, сформировав естественные локоны. Уличный фотосет на балконе в лучах солнца удался на славу!
"Как бы вы описали себя?" - обратилась она к подписчикам, желая ближе с ними познакомиться.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Фолловеры начали делиться своими ответами в комментариях, а также писать комплименты для дочери звезды.
Скриншот комментриев
Напомним, что Оля Полякова показала стильных дочек-красавиц Машу и Алису.