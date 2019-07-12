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"Мамин цветочек": дочка Поляковой восхитила ультра трендовым макияжем 2019


Маша заворожила новой летней фотосессией

Маша Полякова активно пробует свои силы в качестве модного блогера. И следует отметить, что 14-летней дочке Оли Поляковой это удается. На данный момент у девушки больше 100 тыс. подписчиков в сети instagram. И Маша всегда старается порадовать своих поклонников яркими фотосессиями.

Так, на своей страничке Полякова младшая показала поклонникам новое фото, которое вдохновляет летним настроением. На снимке Маша позирует в пышных белоснежных цветах гортензии. На девушке – проста повседневная одежда. Она сосредоточенно смотрит в кадр.

Однако примечателен макияж девушки. Полякова показала один из ультра трендов макияжа этого лета. А именно – яркие кислотные оттенки. В частности Маша использовала яркий желтый и розовый. Акцент в мейкапе сделан только на глаза. Смотрится очень эффектно.

Стильная Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

При этом девушка решила "не заморачиваться" с подписью, а предложить поклонникам самим ее придумать.

И подписчики Маши не заставили себя долго упрашивать, принявшись комментировать ее новый снимок.

  • "Цветочная девушка, красавица"
  • "И еще вот название пришло в голову: Апельсинка"
  • "Мамин цветочек"
  • "Принцесса и цветы"
  • "Красавица на природе"
  • "Солнечный мейк"
  • "Разноцветная витаминка"
  • "Фея цветов"

Скриншот комментариев: instagram.com/mashapolyakova

Отметим, что до этого Маша Полякова баловала поклонников совсем другой по характеру фотосессией. Девушка позировала в лучах заходящего солнца, где-то на пляже, ее руки были облеплены маленькими камушками. Вышло очень загадочно.

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее Маша Полякова честно ответила на провокационные вопросы про маму. К примеру, у девушки спрашивали, хотела ли бы она перекраситься в блондинку, ругает ли мама за оценки, и как девушка зарабатывает в instagram. 

Также до этого дочка Поляковой показала на видео спортивное достижение и блеснула подтянутой фигурой. 

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