Мамин помощник: Роузи Хантингтон-Уайтли показала редкое фото 2-летнего сына от Джейсона Стэтхема

Роузи Хантингтон-Уайтли с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

И рассказала о рождественских традициях

Роузи Хантингтон-Уайтли относится к тому типу мам, которые не спешат лишний раз показывать своего ребенка посторонним. Малыша она снимает только со спины, чтобы никто не мог рассмотреть его лица. Но все же иногда она не выдерживает и публикует снимки, где Джек Оскар предстает во всей красе. Как, к примеру, несколько часов назад – во время украшения рождественской елки.

Роузи с сыном (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи решила присоединиться к предпраздничной суете и создать дома атмосферу уюта. 32-летняя модель вместе с сыном принялась украшать дом к Рождеству. Звезда опубликовала несколько кадров с сыном, где они вешают игрушки на елку и заворачивают праздничные подарки. "Помогаю моей любви украсить елку и обернуть подарки", – написала знаменитая модель и любящая мама. Также она отметила бренд товаров по уходу за детьми, с которым сотрудничает уже давно – Pipette. На странице марки она рассказала о праздничных традициях в своей семье.

Мама и сын украсили елку (фото: instagram.com/rosiehw)

Возлюбленная Джейсона Стэтхема написала: "Моя любимая часть праздников – это передача некоторых традиций, с которыми я выросла, например, украшать нашу елку, моему сыну. Это так согревает мое сердце: увидеть, сколько радости это приносит ему! Какая ваша любимая часть праздника?".

Поклонники Роузи остались в восторге от таких трогательных фото: "Вы такие милые", "Это такая милота! Люблю вас двоих", "Так прекрасны", – пишут они…

Роузи старается не показывать Джейсона (фото: instagram.com/rosiehw)

К слову, Роузи не любит выставлять на обозрение не только материнство, но и личную жизнь. Так, она крайне редко публикует фото своего мужчину – голливудского актера Джейсона Стэтхема. Исключение составляют только редкие совместные выходы на красную дорожку. А вот фото из повседневной жизни и селфи с возлюбленным – табу для британской красавицы. Несколько раз, правда, она все-таки его продемонстрировала. Но при этом все время скрывает лицо Джейсона.