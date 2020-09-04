Мамин двойник: Риз Уизерспун поразила схожестью со взрослой дочерью

Риз Уизерспун опубликовала новое фото в своем блоге, на котором запечатлны ее 20-летняя дочь Ава, а также 7-летний Теннесси Джеймс. На новом снимке Ава позирует в голубых «рваных» джинсах и белом топе. А ее младший брат – в ярко-красной футболке и синих шортах. Дети знаменитой актрисы сидят в саду, довольные и счастливые. «Мои сентябрьские малыши», – написала звездная мама, намекая на тот факт, что Ава и Теннесси Джеймс появились на свет в первый месяц осени.

Риз Уизерспун поделилась фото детей (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Поклонники звезды «Утреннего шоу» остались в восторге от семейного теплого кадра. Но еще больший резонанс в сети вызвал тот факт, что дочь Риз Уизерспун – ее точная копия. По мнению фанатов, сходство просто феноменальное. Впрочем, многие посчитали, что сын также очень похож на свою маму. «Мамина копия», «Я была уверена, что на фото Риз», «Не могу поверить, что это не вы», «Какой милый, и как быстро он вырос», «Невероятный малыш, в нем проглядываются ваши черты», «Какие хорошенькие дети», «Из Теннесси вырастет настоящий красавец»…

Ава очень похожа на маму (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Напомним, у Риз Уизерспун есть еще старший сын Дикон. Он уже активно развивает свою музыкальную карьеру. Минувшим летом парень представил дебютный трек, записанный в дуэте с начинающей певицей Ниной Несбитт. Дикон написал песню, а девушка ее исполнила. А вот Ава, которой уже давно пророчат славу матери, пока не определилась со своим предназначением.