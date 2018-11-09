"Мамі": американский певец снял клип на украиноязычную песню

Алекс Громаковский (фото: пресс-служба артиста)

Экранизированная песня о том, что мы должны чаще говорить своим матерям добрые и теплые слова

Американский певец и актер Алекс Громаковский (Alex Hramakouski) в День украинского языка и письменности выпустил клип на песню "Мамі", которая была презентована в октябре.

"Эта песня посвящена всем матерям. В ней говорится о том, как сын (на примере своей матери) пытается тонко почувствовать весь их внутренний мир и природу; окунуться в глубину их мыслей, чувств, переживаний и желаний... И, конечно, о том, что мы должны чаще говорить своим матерям добрые и теплые слова", - комментирует Громаковский.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Отметим, что видеоряд на песню был снят еще в 2015 году режиссерами Андреем Лагутиным и Екатериной Лаковой в рамках проведения фестиваля молодых кинематографистов "Кино-Драйв".

Алекс Громаковский (фото: пресс-служба артиста)

Добавим, что выучить украинский Алекса побудили любовь к нашей стране и жена-украинка. Она и помогала осваивать артисту язык. Со своими украиноязычными песнями артист уже успел выступить на многих фестивалях в США. А недавно его голос имели возможность услышать посетители концерта группы СКАЙ. Во время выступления украинских рокеров состоялся импровизированный перформанс с участием Алекса и Олега Собчука.

Ранее мы писали о том, что член академии Grammy Александр Балбус записал украиноязычную песню.

Видео: РБК-Украина