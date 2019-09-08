"Мама спит, она устала": дочь Лободы очаровала милым домашним фото

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Девочка сделала фото, пока мама спала

Светлана Лобода много работает - артистка часто путешествует по работе и, конечно же, сильно устает. Поэтому певица старается урвать любую свободную минутку, чтобы отдохнуть и вздремнуть - так, недавно она показала, как спит прямо в самолете по дороге на очередное выступление. На новом фото в своем Instagram она также запечатлена спящей - причем кадр сделала старшая дочка артистки Ева.

На милом домашнем снимке на первом плане лицо Евы, а на заднем видно ее звездную маму, которая сладко спит. Впрочем, звезда сама опубликовала фото и явно не против, что дочь снимает ее в таком положении.

"Ева любит запечатлеть нас", - прокомментировала Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Очаровательный кадр вызвал умиление у многочисленных подписчиков Светланы, которые поспешили оставить свои комментарии.

Самое милое ,уютное домашнее фото

Мама спит, она устала

Как же мне нравятся такие домашние фото

Ева умеет подобрать момент

Без палева

Папарацци везде

Ути боже какая милота, мама отдыхает а доча фоткает

Мама засыпает, просыпается Ева

Когда утро начинается не с кофе, а с мимимишных фото!

Пускай побольше вас фоткает

Как миило

Спящая красавица супер звезда

Пока мама спит, Ева захватила телефон

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, эпатажная Светлана Лобода станцевала тверк на камеру во время мытья головы.

Ранее Светлана Лобода очаровала сеть кадром с подросшей младшей дочкой Тильдой.