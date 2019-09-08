"Мама спит, она устала": дочь Лободы очаровала милым домашним фото

Девочка сделала фото, пока мама спала
Светлана Лобода много работает - артистка часто путешествует по работе и, конечно же, сильно устает. Поэтому певица старается урвать любую свободную минутку, чтобы отдохнуть и вздремнуть - так, недавно она показала, как спит прямо в самолете по дороге на очередное выступление. На новом фото в своем Instagram она также запечатлена спящей - причем кадр сделала старшая дочка артистки Ева.
На милом домашнем снимке на первом плане лицо Евы, а на заднем видно ее звездную маму, которая сладко спит. Впрочем, звезда сама опубликовала фото и явно не против, что дочь снимает ее в таком положении.
"Ева любит запечатлеть нас", - прокомментировала Лобода.
Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)
Очаровательный кадр вызвал умиление у многочисленных подписчиков Светланы, которые поспешили оставить свои комментарии.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, эпатажная Светлана Лобода станцевала тверк на камеру во время мытья головы.
Ранее Светлана Лобода очаровала сеть кадром с подросшей младшей дочкой Тильдой.