Мама Поляковой показала, как певица выглядела 16 лет назад: можно узнать?

Кадр был сделан во время выписки с роддома Поляковой и ее дочери Маши. Сама будущая артистка позировала в белоснежном наряде и берете на голове. На руках она держала свою новорожденную дочь Машу. Рядом с артисткой стояла ее мама Светлана.

"Забираю Машеньку из роддома 16 лет назад", – подписала кадр женщина.

Оля Полякова с дочкой Машей и мамой Светланой 16 лет назад (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)

Поклонники семейства Поляковых сразу узнали артистку. Многие из них посчитали, что Оля практически не изменилась за последние 16 лет.

"Прекрасные девочки, вы не меняетесь", "Оля не изменилась вообще", "Оля не изменилась! Теперь доченька догнала, как сестры", – пишут люди в комментариях.

Скриншоты (instagram.com/svitusyapolyakova)

Стоит отметить, что ранее Оля публиковала другую подборку архивных фотографий. На одном из них уже можно заметить подросшую Машу.

Оля Полякова с дочкой Машей и мамой Светланой (фото: instagram.com/svitusyapolyakova)