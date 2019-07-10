"Мама даже плакала": Регина Тодоренко призналась в своих смелых экспериментах

Регина Тодоренко не перестает удивлять своих поклонников. Ведущая охотно делиться историями из личной жизни и делает неожиданные признания. Энергичная молодая мама успевает все и везде: она снимается в рекламе, ведет собственные успешные проекты, путешествует и уделяет время мужу Владу Топалову и сыночку Михаилу. А недавно Регина и вовсе заявила, что хочет попробовать свои силы в актерском мастерстве. Звезда до сих пор не может поверить, что простая девочка из Одессе смогла окунуться в жизнь, о которой могла только мечтать. Об этом Регина рассказала на своей странице в Instagram, попутно сделав признание о своих смелых экспериментах с внешностью.

Звезда "Орла и Решки" может похвастаться роскошными локонами, но, по словам ведущей, она неоднократно подвергала свои волосы настоящим испытаниям.

"Вы даже не представляете, сколько раз в жизни я хотела сделать мужскую стрижку, а сколько раз думала побриться налысо, перекраситься в розовый, но что-то меня останавливало. Наверное, интуиция подсказывала: "Не делай этого, волосы тебе еще пригодятся", а еще об этом во весь голос кричала моя мама", - призналась Регина.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Она рассказала, как однажды даже довела маму до слез, когда подстриглась и перекрасилась в блондинку.

"Когда-то она даже плакала из-за того, что я остригла волосы чуть ниже плеч и покрасила их в белый. Если бы в 8-м классе я знала, что мои волосы будут приносить мне популярность и доход, не красила бы их в синий", - написала она.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Регина отметила, что до сих пор не может поверить, как ей удалось достичь успеха, ведь ее жизнь изменил счастливый случай.

"Жизнь - интересная штука: живешь себе в одесском дворике, ходишь в театральную студию, в музыкальную школу, ездишь каждый день на маршрутке в универ, учишься то ли на таможенника, то ли на логиста, а потом бах.. И кастинг шоу "Фабрика звезд-2" меняет все в корне!" - воспоминает она.

Скриншот поста (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телезвезда сопроводила свой рассказ несколькими кадрами, на которых позирует с букетом пионов в руках. Ее волосы уложены в романтичные "пляжные волны".

Поклонники восхитились внешним видом звезды и оставили для нее множество комплиментов.

"Регина, ты прекрасна!", "Неотразимая Региша", "Да! Волосы шикарные", "Муж подарил?" – интересовались поклонники.

Скриншотт комментариев

Стоит отметить, что примерно через час после публикации ведущая почему-то удалила свой пост.

Ранее Регина Тодоренко показала фото в купальнике на фоне шикарной виллы в Греции, куда она отправилась на медовый месяц с мужем и сыном.