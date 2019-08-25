Мама на отдыхе: Снежана Бабкина покорила ярким фото с мужем и детьми

Украинский музыкант Сергей Бабкин вместе с семьей наслаждается морским отдыхом на роскошном итальянском острове Сардиния. Оба супруга с удовольствием делятся в сети красочными кадрами своего отпуска, в который они взяли даже двухмесячного сыночка Елисея. Жена артиста Снежана, которая ранее рассказала, как прошел перелет с младенцем, очаровала поклонников ярким фото, на котором в сборе все веселое семейство.

На снимке она запечатлена на фоне роскошных яхт вместе с мужем и их тремя детьми - Артуром, Веселиной и малышом Елисеем, которого мама нежно прижимает к груди. Фото было сделано в элитном городке Порто-Черво, где любят отдыхать мировые знаменитости. Снежана с присущим ей юмором забавно описала семейное фото.

Фото: Снежана Бабкина с мужем и детьми на Сардинии (instagram.com/snezhana_babkina)

"Вчера мы были в Порто- Черво. Сердце изумрудного побережья Сардинии. Один из самых дорогих курортов в мире. Очень красивый городок ( деревня миллиардеров и голливудских звезд), но по духу совсем "не наш". Побывали, галочку поставили, Бреда Питта не увидели. А фото наше общее - забавно-говорящее. Почему говорящее? Потому что оно чётко отображает всю нашу "сущность". Наш Папа- мечтатель, уже что-то сочиняет, строчки, картинки..... и обязательно, чтобы лицо к солнцу, не любит "лиц в тени". Веселина СЕРГЕЕВНА- очень настойчивая натура. Если загадала себе что-то, добьется этого обязательно. Вот, например, вчера, наконец-то, добилась своего - научилась надувать пузырь из жвачки. И фото ей не помеха. Артуриус Бабкин - честный, прямолинейный, ничего не скрывающий парень. Ну устал он бродить и рассматривать городок. И вообще хочет уже домой в Харьков к своим друзьям. Соскучился уже за скейтом и футболом. А ещё вчера не успели зайти в магаз его любимого бренда off white. Да и фоткаться он не любитель. Вот и получите такую физиономию. Елисей Сергеевич- сладенький, молочный пончик. Философ и улыБабкин. Очень любит мамину Си и в момент фотографирования начал требовать положенное ему по праву..! И Бабкинский маман, мамуля, Снежа, Сне- практикует позитивное мышление, абсолютно не веря в него. шучу, просто наслаждается отдыхом, который в этом году не похож на все предыдущие. Вот такая семейка Б.", - написала Бабкина.

Подписчики по достоинству оценили душевное фото и чувство юмора Снежаны и оставили много теплых отзывов.

Милахи вы

"Мы такие разные, но все таки мы вместе"

Очень красивое платье)

Классная позитивная семья

Васелина-крутая

Ви такі чудові!

Прекрасная семейка, тащусь от вас!)))))

Ребята, какие Вы красивые!!! любите, любите, любите!!!

Классная Семейка!!!

Боже, это восхитительно

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, Снежана Бабкина впервые показала фигуру в купальнике через два месяца после рождения третьего ребенка. Поклонники засыпали ее комплиментами, ведь жена украинского артиста в прекрасной форме.

Ранее Сергей Бабкин впечатлил расслабленным семейным отдыхом на Сардинии и отметил, что счастье - в мелочах.