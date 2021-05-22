Мама отдыхает: дочь Оли Поляковой перепела известный хит

16-летняя дочь популярной певицы Оли Поляковой Маша пока точно не решила, чем хочет заниматься, так что пробует себя в разных областях. Девушка ведет свой блог в Instagram, где за ее жизнью следят более 170 тысяч подписчиков. Кроме иого, она пошла по маминым стопам и занимается с педагогом по вокалу, а также поет в своей рок-группе. Она записала кавер на популярную сейчас песню DEAD BLONDE - "Мальчик на девятке".
Видео со своим вариантом исполнения Маша опубликовала в Instagram.
Юная певица предстала в ролике в стильной белой рубашке оверсайз, которую дополнила черным корсетом с ремнями в зоне талии.
Она сделала яркий макияж с черными стрелками на глазах и красной помадой, а свои длинные волосы оставила распущенными.
Маша уверенно поет композицию, подыгрывая себе на укулеле.
"Как вам кавер?", - написала дочь Поляковой в подписи к публикации.
Ее звездная мама поддержала дочь и похвалила ее в комментариях.
"Делай больше каверов. Классно поешь! Очень чисто по интонации, и звонко!!! Крутая!" - отметила Оля Полякова.
Пользователям сети также понравился кавер Маши и они засыпали ее комплиментами.
Напомним, что ранее Маша Полякова в мини и стильной джинсовке раззадорила сеть фото в центре Киева.