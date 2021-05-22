Мама отдыхает: дочь Оли Поляковой перепела известный хит

Юная певица предстала в ролике в стильной белой рубашке оверсайз, которую дополнила черным корсетом с ремнями в зоне талии.

Она сделала яркий макияж с черными стрелками на глазах и красной помадой, а свои длинные волосы оставила распущенными.

Маша уверенно поет композицию, подыгрывая себе на укулеле.

"Как вам кавер?", - написала дочь Поляковой в подписи к публикации.

Ее звездная мама поддержала дочь и похвалила ее в комментариях.

"Делай больше каверов. Классно поешь! Очень чисто по интонации, и звонко!!! Крутая!" - отметила Оля Полякова.

Пользователям сети также понравился кавер Маши и они засыпали ее комплиментами.