Мама и ее кокосы: Дженнифер Лопес порадовала трогательным семейным снимком с детьми

Дженнифер Лопес стала обладательнице очередной престижной премии – певица и актриса удостоилась награды за роль в фильме "Стриптизерши" от LA Film Critics Association. Об этом она сообщила в своем микроблоге. "Дом, милый дом. Сижу здесь с моими кокосами и чувствую себя такой благодарной. СПАСИБО Ассоциации @lafilmcritics! Я тронута", – написала певица, заодно опубликовав новое фото с детьми.

Дженнифер с Эммой и Максом (фото: instagram.com/jlo)

На фото она позирует вместе с 11-летними близнецами Эммой и Максом. Все трое обнимаются на селфи, мило улыбаясь. Нужно отметить, что на Лопес нет ни капли косметики, но выглядит она, как всегда, свежо и роскошно. Поклонники начали поздравлять певицу, также отмечая ее красоту даже без мейк-апа и сходство детей с отцом.

Семья на День благодарения (фото: instagram.com/jlo)

Напомним, всего в семье Дженнифер и Алекса четверо детей. У мужа певицы от предыдущего брака также остались 15-летняя Наташа и 11-летняя Элла. Все члены новой большой семьи между собой отлично ладят и часто устраивают совместные походы на стадион, в кино и на природу. А если собираются на семейное торжество, то оно получается более чем трогательным и теплым. К примеру, как на День благодарения, который звездные родители устроили для детей. "Я так благодарна сегодня и каждый день…", – написала Дженнифер, запостив массу фото с любимым и детьми.

Дженнифер с сыном (фото: instagram.com/jlo)

К слову, певица часто повторяет, что она счастливица, а в этом году ей просто невероятно везет. Впрочем, дело скорее не в везении, а в упорном труде. Как призналась Дженнифер в одном из последних интервью, ее главный секрет – не сдаваться. "Вы должны работать над этим и не сдаваться. Ключ в том, чтобы не сдаваться. Для меня это не выбор. Ты не можешь остановиться", – вот девиз 50-летней красотки, которая покорила своим талантом и жизнерадостностью уже практически весь мир.