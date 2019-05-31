Мама дома: Осадчая без макияжа растрогала сеть фото с сыночком

Теледива порадовала поклонников нежным снимком
Катя Осадчая очень много работает и постоянно появляется на различных светских мероприятиях, восхищая стильными и эффектными нарядами. Так, недавно ведущая пленила изысканным образом в розовых тонах на вечеринке по случаю 15-летия журнала Pink в Украине. Тем больше она ценит тихие семейные моменты, когда удается побыть с любимыми мужем и сыном.
На своей странице в Instagram Катя поделилась нежным фото, на котором она запечатлена в белом платье в горошек и без капли макияжа на лице. На руках она держит двухлетнего сыночка Ивана, малыш при этом спиной к камере.
"Мама вдома #нашеліто", - подписала милую публикацию Осадчая.
Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)
Подписчики теледивы поспешили оставить умиленные комментарии, многие просят показать уже лицо мальчика, которое Осадчая и Горбунов пока скрывают.
Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE.
Также до этого 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.