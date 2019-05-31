Мама дома: Осадчая без макияжа растрогала сеть фото с сыночком

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Теледива порадовала поклонников нежным снимком

Катя Осадчая очень много работает и постоянно появляется на различных светских мероприятиях, восхищая стильными и эффектными нарядами. Так, недавно ведущая пленила изысканным образом в розовых тонах на вечеринке по случаю 15-летия журнала Pink в Украине. Тем больше она ценит тихие семейные моменты, когда удается побыть с любимыми мужем и сыном.

На своей странице в Instagram Катя поделилась нежным фото, на котором она запечатлена в белом платье в горошек и без капли макияжа на лице. На руках она держит двухлетнего сыночка Ивана, малыш при этом спиной к камере.

"Мама вдома #нашеліто", - подписала милую публикацию Осадчая.

Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы поспешили оставить умиленные комментарии, многие просят показать уже лицо мальчика, которое Осадчая и Горбунов пока скрывают.

"Яка щаслива та гарна"

"Какая вы красивая без косметики"

"Катя, покажіть нам вже свого красунчика"

"Природня краса вона така, око милується"

"Радість дитинці"

"Волосся мамине!"

"Стільки радості у Ваших очах, клас!"

"Катя, Вам дуже личить материнство!)"

"Катя просто щаслива!!!"

"Великий хлопчик вже"

"Очень мило. Счастья Вашей семье!"

"Ангелочок маленький"

"Сколько счастья в ваших глазах, просто огонь и мур"

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE.

Также до этого 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.