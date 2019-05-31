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Мама дома: Осадчая без макияжа растрогала сеть фото с сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 31.05.2019 - 09:42
Мама дома: Осадчая без макияжа растрогала сеть фото с сыночком
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Теледива порадовала поклонников нежным снимком

Катя Осадчая очень много работает и постоянно появляется на различных светских мероприятиях, восхищая стильными и эффектными нарядами. Так, недавно ведущая пленила изысканным образом в розовых тонах на вечеринке по случаю 15-летия журнала Pink в Украине. Тем больше она ценит тихие семейные моменты, когда удается побыть с любимыми мужем и сыном.

На своей странице в Instagram Катя поделилась нежным фото, на котором она запечатлена в белом платье в горошек и без капли макияжа на лице. На руках она держит двухлетнего сыночка Ивана, малыш при этом спиной к камере.

"Мама вдома #нашеліто", - подписала милую публикацию Осадчая.

Мама дома: Осадчая без макияжа растрогала сеть фото с сыночком

Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)

Подписчики теледивы поспешили оставить умиленные комментарии, многие просят показать уже лицо мальчика, которое Осадчая и Горбунов пока скрывают.

  • "Яка щаслива та гарна"
  • "Какая вы красивая без косметики"
  • "Катя, покажіть нам вже свого красунчика"
  • "Природня краса вона така, око милується"
  • "Радість дитинці"
  • "Волосся мамине!"
  • "Стільки радості у Ваших очах, клас!"
  • "Катя, Вам дуже личить материнство!)"
  • "Катя просто щаслива!!!"
  • "Великий хлопчик вже"
  • "Очень мило. Счастья Вашей семье!"
  • "Ангелочок маленький"
  • "Сколько счастья в ваших глазах, просто огонь и мур"

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE. 

Также до этого 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью

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