Мама у детей только одна: Владимир Остапчук отреагировал на обвинения экс-жены

Владимир Остапчук отреагировал на весьма скандальные заявления своей бывшей жены Елены Войченко - напомним, 28 мая она в программе "Утро с Украиной" рассказала, что ведущий обещает их детям, что у них будет новая лучшая мама. Под "новой мамой" он подразумевает свою нынешнюю девушку Кристину Горняк, с которой они недавно начали вместе жить, а встречаются уже более полугода. По словам шоумена, это все неправда и клевета и он такого никогда детям не говорил.

Владимир возмущен до глубины души подобными обвинениями.

“Это клевета, полная ложь, вымысел и нечестная манипуляция, в которую Елена вплетает наших детей. Считаю, что это недопустимым! Это выходит за всякие рамки! Все прекрасно знают, как я отношусь к своим детям. Их здоровье, в том числе психическое, для меня является приоритетом. Поэтому подобного рода мысли мне и в голову не могли прийти, не говоря уже о том, чтобы я их озвучивал", - прокомментировал Остапчук.

Ведущий подчеркнул, что мама у детей может быть только одна.

"Мне остается только догадываться, зачем Елене распространять неправдивую информацию обо мне. Я это могу назвать одним словом — клевета. Я считаю, что мама у детей только одна и она для них самая лучшая! И точка", - заявил Владимир.

Фото: Владимир Остапчук с детьми (instagram.com/vova_ostapchuk)

Высказался он и относительно того, что якобы потребовал бывшую супругу пройти психологическую экспертизу и хочет отобрать у нее сына и дочь. Эти утверждения шоумен также опровергнул.

"Я хочу опровергнуть информацию, распространяемую в СМИ, о том, что я якобы подал заявление на проведение психологической экспертизы своей бывшей жены. Это фейк! Такого документа не существует и не существовало никогда. Единственный документ, на данный момент находящийся в органах опеки, это мое "Заявление об установлении порядка общения с детьми". На сегодняшний день мы с Еленой еще не договорились об этом. Я очень люблю своих детей и хочу продолжать заниматься их воспитанием, поэтому хочу иметь законные основания видеть детей, хотя бы по установленному графику, который я предложил в своем заявлении. По закону при решении подобных споров судом и органами опеки принимается во внимание множество факторов, например, условия проживания детей. Кроме того, одним из таких факторов является состояние психического здоровья обоих родителей. Это всего лишь часть процедуры установления порядка общения с детьми”, - отметил Остапчук.

Фото: Владимир Остапчук с сыном (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что от брака с Войченко у ведущего остались 6-летняя дочь Эмилия и 2-летний сын Эван. При этом свою новую возлюбленную Кристину он с ними пока что не познакомил, а вот родителям уже представил.

Ранее Владимир Остапчук и его новая девушка Кристина Горняк впервые показали свое роскошное жилье в Киеве, в котором сделали и комнату для детей шоумена от предыдущего брака.