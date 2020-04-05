Мама Бейонсе показала уникальный и неопубликованный ранее кадр з секретной свадьбы дочери с Джей Зи

Бейонсе и Джей Зи (фото: instagram.com/beyonce)

Ровно 12 лет назад Бейонсе и Джей Зи связали друг друга узами брака

Бейонсе и рэпер Jay-Z (Шон Кори Картер) празднуют свою 12-ю годовщину свадьбы. В этот особый день, мама известной R’n’B-исполнительницы — Тина Ноулз, поделилась своими воспоминаниями об этом знаковом событии. У себя на страничке Instagram Тина выложила фотографию пары, которая была сделана сразу после бракосочетания. На ней — счастливые молодожены держатся за руки, а Бейонси, похоже, просто вне себя от счастья.

«С годовщиной, Бей и Джей!» — подписала снимок Тина.

«У меня такое ощущение, будто еще вчера они шли под венец. Кстати, это мои руки на её пышном платье! У меня остались лишь прекрасные воспоминания о том дне, а ведь уже прошло целых двенадцать лет!» — продолжает она.

«Благодаря вашей неугасающей любви на свет появились три прекрасных ребенка», — растрогалась Тина.

Затем она пошутила: «Ха, а ведь я разработала дизайн этого платья». Напомним, что мать Бейонсе является известным модельером. Также Тина Ноулз — автор дизайна многих сценических нарядов дочери.

Фото: instagram.com/mstinalawson

Бейонсе и Шон Картер познакомились в 1999 году, а поженились в 2008-м. В браке у них родилось трое детей: восьмилетняя Блю Айви и двухлетние близнецы Сэр и Руми Картеры.

У семьи дом в Лос-Анджелесе за 88 миллионов долларов, и в январе стало известно, что певица разрушила баскетбольную площадку своего мужа и заменила ее детской игровой площадкой с качелями, турниками и песочницей.

Бейонсе со своим мужем решили переоборудовать территорию у своего дома, чтобы предоставить детям возможность проводить больше времени на открытом воздухе оставаясь в стенах своего особняка в Бель-Эйр (это престижный жилой район в Лос-Анджелесе).

Напомним, что этот потрясающий особняк, который состоит из шести зданий и нескольких бассейнов, пара приобрела в 2016-м году. Одной из достопримечательностей поместья была баскетбольная площадка, место, где музыкальный продюсер любил отрабатывать броски в кольцо — таким образом снимая стресс между записью альбомов.

Но в 2019-м году супруги решили переоборудовать территорию и баскетбольное поле было заменено детской площадкой, тем более, что у семейства подоспело пополнение.