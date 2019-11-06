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Малышки на выгуле: Оля Полякова провела вечер в компании стильных дочек

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.11.2019 - 11:26
Малышки на выгуле: Оля Полякова провела вечер в компании стильных дочек
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Наконец-то, поклонники Поляковой также увидели новое фото с Алисой, которая не летала с мамой на отдых в Италию

Оля Полякова недавно всего пару дней как вернулась из Италии. Напомним, что на острове Сицилия украинская певица проводила отдых с пользой. Полякова записалась на серию кулинарных мастер-классов, которые проводили итальянские шеф-повара. Процесс обучения, а также развлечения Полякова активно записывала и показывала поклонникам в instagram-сториз. Кстати, к отдыху со своей звездной мамой также присоединилась ее старшая дочь. Вместе с 14-летней Машей Полякова сделала общее фото, позируя в бикини. Что вызвало настоящий фурор в сети.

Вернувшись в Киев, Оля Полякова и не думает отдыхать. Украинская “Королева ночи” принялась за “эпатаж”. Так, 4 ноября Ольга посетила концерт группы The HARDKISS в столичном Дворце Спорта, откуда сделала яркое фото в весьма провокационном образе. Певица позирует в “голом” платье в президентской ложе.

А еще чуть позже Полякова побаловала поклонников редким фото, на котором позируют сразу две дочки исполнительницы - Маша и Алиса.

Звездная мама решила сходить со своими девочками в ресторан. “Малышки на выгуле”, - игриво подписала фото Полякова.

Малышки на выгуле: Оля Полякова провела вечер в компании стильных дочек

Скриншот: instagram.com/polyakovamusic

При этом Маша и Алиса одеты очень стильно. На Маше - трендовый брючный костюм в желто-зеленую клетку. Отметим, что клетка всегда актуальна и остается в тренде. Алиса также не отстает от сестры. Девочка позирует в куртке из искусственного меха розового оттенка.

Напомним, ранее Оля Полякова умилила редкими домашними фото с красавицей-дочкой. За все время отдыха в Италии так ничего и не опубликовала. Лишшь в конце насыщенного отдыха наконец опубликовала серию душевных фото с Машей.

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