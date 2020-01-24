Малышка на миллион: Светлана Лобода покрасовалась в микро-бикини на элитном курорте

Светлана Лобода, которая устроила себе отдых у океана, хоть и не признается где именно проводит время, все же регулярно отчитывается в фотопостах Instagram о том, как проводит отпуск.

Она регулярно публикует снимки, сделанные среди пальм и голубых волн, показывая свою точеную фигуру во всей красе.

Недавно на своей странице в Instagram Лобода опубликовала красочные пляжные снимки, на которых запечатлена в микро-бикини оттенка нюд, который выгодно подчеркивает округлости певицы, оставив совсем немного места для фантазии, ведь купальник практически ничего не прикрывает. Неизменно на Светлане можно заметить солнцезащитные очки и много трендовых украшений.

Смотреть "горячие" фото Лободі полностью можно здесь

Артистка умеет красиво позировать, а когда вокруг белоснежный песок и лазурная вода, снимки получаются просто великолепные, о чем не забыли упомянуть в комментариях поклонники творчества Лободы:

Малышка на миллион

Ты невероятно прекрасна

Класс

Хороша

Красивое тело

Это вообще законно: быть такой красивой???

Фигура шикардос!

Нереальная Богиня!

Большой океан, для большего человека)

Напомним, что в семье Светланы Лободы подрастают две талантливые звездочки, которые на радость маме демонстрируют свои таланты, так недавно она показала зажигательные танцы своих дочерей Евы и Тильды.