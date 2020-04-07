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Мне мало кто верит: Регина Тодоренко вспомнила о легких родах без анестезии

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Телеведущая пообещала подробнее все рассказать в прямом эфире

Регина Тодоренко проводит карантин с любимыми мужчинами - мужем Владом Топаловым и сыночком Майклом. Телеведущая иногда все же ездит на съемочную площадку, однако большую часть времени проводит дома, что очень радует малыша. Звезда балует поклонников милыми "хрониками карантина", показывая, как они с супругом развлекают ребенка - к примеру, недавно заботливый папа устроил веселую тренировку с малышом на плечах. Регина же иногда проводит прямые эфиры с экспертами в разных областях - на этот раз она решила познакомить всех со своей акушеркой и рассказать, как прошли ее роды.

Артистка опубликовала невероятно нежное фото с Майклом, которому уже год и 3 месяца. Малыш трогательно прижался к маме, а та обнимает его, закрыв глаза и счастливо улыбаясь.

Тодоренко поделилась воспоминаниями о своих родах и призналась, что у нее все прошло легко и без боли, хотя ей мало кто верит.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Оргазмические роды, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали???? Мне мало кто верит, когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ! У каждого свой опыт, и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным ! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе! И сегодня я познакомлю вас с СУПЕР-ПРОФИ, со своей акушеркой @inna.mishukova , благодаря которой случилось чудо. Я расскажу о своих мягких родах, и как этот процесс влияет на наше настоящее. Инна объяснит, как научиться рожать ЛЕГКО (без эпидуральной анестезии, без вмешательств , без кесарево, даже если предыдущий опыт был таким), что получает ребёнок в здоровых и гармоничных родах, какой невероятный ресурс женщина обретает в этот момент!!!!!! Подключайтесь в 19:30 СЕГОДНЯЯЯЯЯЯ ПРЯМОЙ ЭФИР", - рассказала о своем опыте ведущая.

Подписчики принялись активно комментировать пост молодой мамы, умиляясь ее нежности с сыночком и делясь своим мнением о родах без боли.

  • Боже мой какая Прелесть. Регина,как же мило. Желаю, крепкого здоровья
  • Как похож малыш на вас Регин
  • Какие милые
  • Счастье есть
  • Какой он милый! Лапочка
  • Ретро фото... Так мило
  • Сладкие такие)
  • Какой же сладкий малыш с очень добрыми глазами. не сглазить
  • как настроишься на роды так и пойдет!!!
  • Насколько будут роды безболезненны, зависит только от самой женщины, от ее организма, порог боли, есть и такое понятие.
  • Это всё зависит от здоровья женщины и её физических данных, к сожалению не всем дано родить легко ((.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко похвасталась поразительными достижениями сыночка, которого старается приобщать ко всем домашним делам.

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