Мне мало кто верит: Регина Тодоренко вспомнила о легких родах без анестезии

Регина Тодоренко проводит карантин с любимыми мужчинами - мужем Владом Топаловым и сыночком Майклом. Телеведущая иногда все же ездит на съемочную площадку, однако большую часть времени проводит дома, что очень радует малыша. Звезда балует поклонников милыми "хрониками карантина", показывая, как они с супругом развлекают ребенка - к примеру, недавно заботливый папа устроил веселую тренировку с малышом на плечах. Регина же иногда проводит прямые эфиры с экспертами в разных областях - на этот раз она решила познакомить всех со своей акушеркой и рассказать, как прошли ее роды.

Артистка опубликовала невероятно нежное фото с Майклом, которому уже год и 3 месяца. Малыш трогательно прижался к маме, а та обнимает его, закрыв глаза и счастливо улыбаясь.

Тодоренко поделилась воспоминаниями о своих родах и призналась, что у нее все прошло легко и без боли, хотя ей мало кто верит.

Фото: Регина Тодоренко с сыном (instagram.com/reginatodorenko)

"Оргазмические роды, схватки без боли и мучений, родить легко - не слышали???? Мне мало кто верит, когда я рассказываю о естественности и безболезненности этого Священного и самого важного процесса в жизни человека - РОЖДЕНИЕ! У каждого свой опыт, и он мог быть не самым приятным, а у кого-то из вас остались жуткие воспоминания о том, что должно, на самом деле, быть прекрасным ! Возможно кто-то после такого адского испытания вообще больше не хочет рожать. Но, девочки, все может быть иначе! И сегодня я познакомлю вас с СУПЕР-ПРОФИ, со своей акушеркой @inna.mishukova , благодаря которой случилось чудо. Я расскажу о своих мягких родах, и как этот процесс влияет на наше настоящее. Инна объяснит, как научиться рожать ЛЕГКО (без эпидуральной анестезии, без вмешательств , без кесарево, даже если предыдущий опыт был таким), что получает ребёнок в здоровых и гармоничных родах, какой невероятный ресурс женщина обретает в этот момент!!!!!! Подключайтесь в 19:30 СЕГОДНЯЯЯЯЯЯ ПРЯМОЙ ЭФИР", - рассказала о своем опыте ведущая.

Подписчики принялись активно комментировать пост молодой мамы, умиляясь ее нежности с сыночком и делясь своим мнением о родах без боли.

Боже мой какая Прелесть. Регина,как же мило. Желаю, крепкого здоровья

Как похож малыш на вас Регин

Какие милые

Счастье есть

Какой он милый! Лапочка

Ретро фото... Так мило

Сладкие такие)

Какой же сладкий малыш с очень добрыми глазами. не сглазить

как настроишься на роды так и пойдет!!!

Насколько будут роды безболезненны, зависит только от самой женщины, от ее организма, порог боли, есть и такое понятие.

Это всё зависит от здоровья женщины и её физических данных, к сожалению не всем дано родить легко ((.

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко похвасталась поразительными достижениями сыночка, которого старается приобщать ко всем домашним делам.