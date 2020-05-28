Маленький йог: Регина Тодоренко восхитила новыми способностями двухлетнего сына (видео)

Регина Тодоренко понемногу приходит в себя и возвращается к прежней жизни после нашумевшего скандала по поводу ее некорректного высказывания о домашнем насилии. Телеведущая и путешественница тогда извинилась. И даже больше - записала фильм о проблеме домашнего насилия, пообщалась с юристами и активистами, а также поговорила с женщинами, которые столкнулись с такой проблемой лично. “Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи”, - призналась Тодоренко.

Теперь же теледива показывает новые кадры своей семейной жизни. Так, на днях Регина похвасталась достижениями своего двухлетнего сына Михаила. К слову, поклонники Регины и Влада Топалова хорошо знают, что звездные родители предпочитают называть его Майклом.

На новом видео малыш поражает своей пластикой. Наблюдая за тем, как он тянется за игрушечной отверткой, складывается впечатление, словно он занимается йогой. Региона так и подписала новое видео “Йога”. И прокомментировала “Вот это да!”

Также мальчик уже учится говорить! Он старательно повторяет за мамой слово “отвертка”. Чем вызывает у нее восхищение. Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

А до этого Регина опубликовала милый кадр с сыном во время прогулки. Ведущая сделала с ним улыбчивое селфи.

Более того, Регина также показала фото, которое сделала ее двухлетний сынок! И поделилась лайфхаками его воспитания.

“Странно, удалился мой пост про лайфхаки, которые я использую в воспитании, но мне несложно, я напишу ещё один. В карусели фото, которое сделал Майкл. Это его первый снимок. Майкл не похож на одержимого фаната гаджетов и, возможно, в этом наша с @vladtopalovofficial заслуга. Ещё месяцев 9 назад Майкла заинтересовал этот аппарат в чехле, он начал тянуться к нему, каждый раз, когда я пялилась в свой смартфон, пытаясь поработать. Я, конечно, как заботливая мать не дала телефон в руки сына, но в ответ, как гром, разразился рёв обиженного ребёнка.

Я растерялась и начала выдумывать варианты, как не сделать ребёнка зависимым от гаджета. Ведь именно запретный плод сладок. С тех пор я сама предлагаю Майклу поиграть с телефоном, объясняя, как обращаться с этой штуковиной. Интерес к гаджету остался, но как только сын изучил его, пропала эта одержимость, так же было с розеткой, пультом, планшетом и тд. Теперь малыш знает, какие элементарные функции выполняет каждый из этих предметов. И когда мне кто-то звонит, Майкл сразу приносит телефон и говорит: «Мама, Алло!». Психологи во всю трубят, что гаджеты - зло которое пагубно влияет на неокрепшую психику ребёнка. А мне кажется, зло - это все, что чересчур!!! Меня вообще многие осуждают за то, что для нашего сына нет никаких запретов, но мой принцип прост - Я РАЗРЕШАЮ РАЗБРАСЫВАТЬ ИГРУШКИ И РАЗРЕШАЮ ИХ СОБИРАТЬ. Не знаю, что из этого выйдет, но по фото, кажется, неплохой артхаусный фотограф”, - подытожила Тодоренко.

Напомним, ранее Тодоренко пожаловалась на несправедливость во время работы с Могилевской.