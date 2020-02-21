Маленький, но удаленький: MARUV рассказала о сбывшейся мечте

Этой зимой эпатажная певица MARUV, как и многие ее звездные коллеги, устроила себе каникулы в теплых краях - вместе с мужем Александром и друзьями она улетела на остров Бали, где устраивала яркие и откровенные фотосеты на пляже и в джунглях. Артистка с удовольствием демонстрировала свои аппетитные формы в соблазнительных нарядах и баловала поклонников жаркими кадрами.

Сейчас Анна Корсун (настоящее имя певицы, - прим. ред.) уже вернулась в Киев и приступила к работе. А недавно исполнилось одно из ее давних желаний - в ее доме появилась отдельная комната-гардероб. MARUV тут же поделилась своей радостью в Instagram, а заодно и показала свой "рай модницы".

На фото звезда сидит в своей новой гардеробной в черном наряде и оригинальных тапочках в виде копыт. Слева от нее размещены стеллажи с обувью, а справа висят наряды.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

"Hello Bitches. На днях сбылась одна из моих мечт, у меня появился гардероб!!!! Он маленький, но удаленький и конечно вещей, особенно костюмов, у меня очень много и это все богатство очень компактно уместили и организовали для меня. @elvira_mislovskaya не один день разгребала мои завали и продумывала как все разместить в этой маленькой комнатке. Сейчас это моя маленькая уютная сокровищница где все на своих видных местах! Теперь чувствую себя бАгачкой, ведь ещё два года назад все мои вещи можно было поместить в один большой чемодан", - рассказала об исполнении мечты артистка.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Пользователи сети радуются за исполнительницу и поздравляют ее с исполнением мечты в комментариях.

Красотка

Вы мне напоминаете на фото Алису в стране чудес

Красивая , особенная, неповторимая наша Дива

Ай прелесть

Пусть твой гардероб будет как у героини сериала Sex in the City Керри Бредшоу такой же необъятный

Ничего себе "маленький гардероб".

Знатные копыта)

Еще только? поздравляю с этим женским счастьем

Дальше больше. Успехов

Шикарно! Это моя мечта №1 - гардеробная

Такие ножки худенькие. Класс

Какая ты чистая и открытая....дай Бог тебе всего-всего хорошего!

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что MARUV в купальнике показала свой беззаботный отпуск на Бали.