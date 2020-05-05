Маленький сладкий кекс: Милла Йовович показала трогательное фото 3-месячной дочерью

Звезда показала новое фото младшей дочери
Милла Йовович, которая в последнее время часто публикует фото со всеми своими детьми, вновь показала кадры с младшей Оушан. В этот раз она продемонстрировала весьма интимный момент кормления ребенка грудью. Держа малышку одной рукой, она сделала селфи, на котором выглядит спокойной и умиротворенной. Счастливая мамочка по своему обыкновению сделала весьма развернутую подпись.
«Так благодарна за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – это любимое время в течение дня. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, ее крошечные руки, невероятный аромат, эти пушистые волосы... Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я оглянусь назад», – написала звезда «5-го элемента».
Поклонники с удовольствием вступили в обсуждение нового фото популярной мамочки и ее малышки. Многие отметили, как замечательно выглядит Милла.
Комментарии к посту (фото: instagram.com/millajovovich)
К слову, в этот раз Йовович вновь нанесла легкий макияж, подкрасив глаза и губы. По словам актрисы, она любит краситься дома, так как устала от постоянного сидения в четырех стенах. Ранее она даже назвала любимые оттенки помады, а также честно ответила, как ухаживает за своей кожей.