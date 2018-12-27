Маленький Санта: Ева Лонгория умилила фото сына в новогоднем костюме

Фото: Ева Лонгория ( instagram.com/evalongoria)

43-летняя акриса выглядит очень счастливой на снимках со своим первенцем

Голливудская звезда Ева Лонгория, родившая своего первенца 19 июня, показала милые новогодние семейные снимки с маленьким сыном Сантъяго, облаченном в костюм Санта-Клауса. Трогательные снимки знаменитость опубликовала в Instagram.

Шестимесячный мальчик искренне улыбается на камеру, а также проявляет живой интерес к подаркам в яркой упаковке, а Ева не может отвести глаз от своего долгожданного сына.

"Еще немного фото с первого Рождества Санти! Открытие подарков прошло отлично, как видно на снимках, он пытался съесть все подарки вместо того, чтобы распаковать", - с юмором отметила звезда.

Фото: Ева Лонгория с сыном Сантъяго (instagram.com/evalongoria)

Фото счастливой мамы с малышом набали около 200 000 лайков, а поклонники "отчаянной домохозяйки" умилились трогательными семейными кадрами.

Фото: Ева Лонгория с сыном Сантъяго (instagram.com/evalongoria)

Напомним, что Влад Топалов посвятил щемящий клип своей жене и матери его сына, украинской телеведущей Регине Тодоренко. Видео являет собой кадры из домашнего архива пары, и показывает самые счастливые моменты их совместной жизни.

Кроме того в ноябре этого года впервые стала мамой голливудская актриса Джессика Чистейн. Знаменитости пришлось воспользоваться услугами суррогатной матери, а свою тайну она долго скрывала от прессы.

Видео: РБК-Украина