Маленький принц: Джамала душевно отпраздновала день рождения сына

Певица Джамала буквально светится от счастья и радости, а повод для этого самый что ни на есть значимый - 27 марта она отпраздновала день рождения сыночка Эмира-Рахмана! Ему исполнился 1 год! В честь этой даты звезда решила поделиться фотосессией малыша – от первых дней жизни, до теперешнего момента! А ведь раньше она ограничивалась лишь снимками со спины. Также счастливая мама показала, как прошел семейный праздник и поблагодарила всех, кто присоединился к поздравлениям.

Джамала опубликовала душевное фото с сыном и мужем Бекиром Сулеймановым и написала обращение ко всем, кто не поскупился на теплые слова в адрес именинника.

"Емір-Рахман та вся наша сім'я дякує вам за привітання", - подписала трепетный кадр, сделанный в домашней обстановке, она.

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В "историях" звезда показала, как отпраздновала день рождения сыночка и какие подарки для него приготовила. Так, Джамала украсила комнату, развесив флажки с надписью "З днем народження", а также соорудила арку из шариков.

Звезда заказала красивый и оригинальный торт с тюрбаном – лакомство выглядело очень красиво и реалистично, а сама знаменитость осталась просто в восторге.

Также она буквально забросала "сториз" кадрами с главным виновником события – малышом Эмиром. Он радовался и веселился, сидя на полу, а также катался на забавной лошадке, которая досталась ему в подарок.

Джамала празднует день рождения сына (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники умилились такому трепетному зрелищу и оставили трогательные и пронзительные поздравления для именинника и его счастливых родителей.

"Пускай растет на радость маме с папой! Самые лучшие пожелания!", "Красавчик. Пусть будет здоровым!", "Пусть растет здоровым и счастливым! На радость родителям", "Нехай ваш синочок буде здоровий розумний і нехай буде у вашому домі тільки сміх і щастя!", "Красивых людей должно быть много! Эмирчику счастья и здоровья!" - писали фолловеры.

Напомним, что Джамала показала одухотворенное фото в роскошном наряде.

Ранее Джамала предстала в образе "черного лебедя" во время новой фэшн-съемки.