Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сына

Ева Лонгория впервые стала мамой в 2018-м году. Сына Сантьяго Энрике она родила от бизнесмена Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016-м году. 45-летняя знаменитость никогда не страдала чрезмерной скрытностью и не стремилась утаить ребенка от посторонних глаз. Так что поклонники звезды видели малыша буквально с первых дней его жизни. За эти неполные два года они привыкли к массе забавных фото и трогательных роликов. А с течением времени их становится только больше.

Санти уже заметно подрос (фото: instagram.com/evalongoria)

В минувшие выходные Лонгория порадовала серией новых снимков ребенка. Малыш позирует в домашней обстановке, на диване среди своих игрушек. Компанию ему составил семейный питомец – французский бульдог. Одет Санти в забавный костюмчик с полосатым принтом и синим верхом. Мальчик заразительно смеется, глядя в камеру. «Счастливый малыш этим утром», – написала не менее счастливая мама под галереей.

Поклонники не смогли сдержать эмоций от такого позитивного поста. Они принялись писать, какой хорошенький сын знаменитости и какие очаровательные фото. А также не смогли не отметить, как заметно вырос малыш за это время.

Милашка

Он не ребенок, он маленький мужчина

Что за улыбка!

Он невероятно хорошенький

Прекрасный ангел

Такооой восхитительный

Бог благословил милашку

Коментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева за время беременности набрала довольно много лишних кило. Но благодаря спорту и правильному питанию виртуозно от них избавилась. Теперь звезда часто показывает свои занятия, вдохновляя подписчиков на работу над собой. Последний подобный пост Лонгории – йога-тренировка. Актриса выполнила довольно сложную комбинацию: стойку на голове, переходящую в другие асаны. Браво, Ева!