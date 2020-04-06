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Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сына

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2020 - 17:32
Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сына
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Звезда показала новые фото сына

Ева Лонгория впервые стала мамой в 2018-м году. Сына Сантьяго Энрике она родила от бизнесмена Хосе Антонио Бастона, за которого вышла замуж в 2016-м году. 45-летняя знаменитость никогда не страдала чрезмерной скрытностью и не стремилась утаить ребенка от посторонних глаз. Так что поклонники звезды видели малыша буквально с первых дней его жизни. За эти неполные два года они привыкли к массе забавных фото и трогательных роликов. А с течением времени их становится только больше.

Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сынаМаленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сынаСанти уже заметно подрос (фото: instagram.com/evalongoria)

В минувшие выходные Лонгория порадовала серией новых снимков ребенка. Малыш позирует в домашней обстановке, на диване среди своих игрушек. Компанию ему составил семейный питомец – французский бульдог. Одет Санти в забавный костюмчик с полосатым принтом и синим верхом. Мальчик заразительно смеется, глядя в камеру. «Счастливый малыш этим утром», – написала не менее счастливая мама под галереей.

Поклонники не смогли сдержать эмоций от такого позитивного поста. Они принялись писать, какой хорошенький сын знаменитости и какие очаровательные фото. А также не смогли не отметить, как заметно вырос малыш за это время.

  • Милашка
  • Он не ребенок, он маленький мужчина
  • Что за улыбка!
  • Он невероятно хорошенький
  • Прекрасный ангел
  • Такооой восхитительный
  • Бог благословил милашку

Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сына

Маленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сынаМаленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сынаМаленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сынаМаленький мужчина: Ева Лонгория умилила забавными фото подросшего сына

Коментарии к посту звезды (фото: принтскрин instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева за время беременности набрала довольно много лишних кило. Но благодаря спорту и правильному питанию виртуозно от них избавилась. Теперь звезда часто показывает свои занятия, вдохновляя подписчиков на работу над собой. Последний подобный пост Лонгории – йога-тренировка. Актриса выполнила довольно сложную комбинацию: стойку на голове, переходящую в другие асаны. Браво, Ева!

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