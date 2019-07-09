Маленькая принцесса: Виктория Бекхэм показала редкий кадр 7-летней дочерью

Виктория Бекхэм в последнее время – главная фигура для обсуждения всех порталов. Недавно знаменитость отпраздновала 20-ю годовщину свадьбы со своим мужем – известным футболистом Дэвидом Бекхэмом. Пара отметила торжество романтичной поездкой по Франции. Затем 45-летняя икона стиля представила новую обложку. Она украсила юбилейный выпуск немецкого Vogue. В достаточно пикантной фотосессии она предстала полуобнаженной.

Новая работа для Vogue Germany (фото: instagram.com/victoriabeckham)

И вот спустя пару дней очередные новости – вскоре Виктория представит новинку от ее косметического бренда Victoria Beckham Beauty, который запустила еще в феврале. "Скоро, я так взволнована! Узнай первым, зарегистрируйся по ссылке в био. Целую!", – написала Виктория на своей странице в Instagram, добавив короткий ролик, а также массу фото со съемок. В том числе и процесс подготовки кожи с патчами из собственной линии.

Виктория на съемках (фото: instagram.com/victoriabeckham)

К слову, Виктория рассказала, что давно и упорно трудилась над новыми продуктами вместе со специалистами из Estée Lauder. Оказывается, к работе над своей косметической линией Виктория подключила Сару Креал. Женщина ранее являлась директором по развитию уже упомянутого выше американского бьюти-гиганта. Так что сомневаться в качестве продуктов от Бекхэм точно не стоит. К слову, судя по хэштегам, упор Виктория будет делать на натуральность и чистоту. Эти понятия в последние время стали ключевыми для всех, кто следит за своим здоровьем и красотой.

Младшая Харпер – любимица всей семьи (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Но самое милое фото, собравшее максимум комментариев, она добавила в конце. К знаменитой маме на съемках присоединилась малышка Харпер. Младшая из детей Виктории и Дэвида однозначно любимица всей семьи. Девочку обожают как родители, так и старшие братья. С помощью фоторедактора Виктория "надела" Харпер ярко-розовую корону. "Сегодня у меня был маленький гость на съемочной площадке! Съемка #VictoriaBeckhamBeauty с мамой. Поцелуи от Харпер Севен!", – написала любящая мама под трогательным снимком. Пользователи сети тут же засыпали звездную маму и ее дочь восхищенными комментариями, отметив, что малышка, как и Виктория, выглядят просто отлично. Некоторые также выразили недоумение, почему у Харпер до сих пор нет своего аккаунта.