Маленькая Барби: Слава из НеАнгелов вызвала восторг в сети фото 3-летней дочери

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Маленькая Лаура оказалась в "царстве игрушек"

Слава Каминская, похоже, никак не переживает по поводу своего развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Или по крайне мере, не показывает это… Солистка поп-группы НеАнгелы делится с поклонниками яркими жизненными моментами, излучая радость и позитив.

Так, на своей instagram-страничке Каминская показала милые фото со своими детьми. Звездная мама наслаждается любой возможность побыть с детьми между постоянными гастролями. На фото со Славой – сын Леонард (4 года) и дочь Лаура (3 года).

Семья прогулялась по Киеву, на фоне видим аттракционы. Дети держат свою маму за руку и выглядят счастливо.

Слава Каминская с детьми (фото: instagram.com/babaslavka)

Также Каминская показала еще один снимок с прогулки, сделанный уже в магазине игрушек. Главная героиня фото – дочка Славы Лаура. Девочка в розовом платьице стоит между полок, заставленных куклами. При этом крошка уже сделала свой выбор, остановившись на кукле Барби.

"Барби - мечта всех девочек в моем детстве. Кстати, Барби у нас тоже оказалась рыжая)" - подписала фото Каминская.

Дочка Славы Каминской Лаура в магазине игрушек (фото: instagram.com/babaslavka)

Поклонники Славы поспешили прокомментировать ее фото:

"Девочки когда маленькие ну такие сладкие - просто нереально"

"Така гарнюня, дуже гарна!"

"Барби купила барби)"

"Это как запусти козлика в огород..."

"Моя девочка выбирает кукол брюнеток) а выбор кукол в основном блондинки))"

"Теперь нужно выбрать Кена, как папа)"

"Мне кажется, все девочки в детстве выбирают кукол похожих на маму. Моя так делала и назвала их Катя)"

"Девочки - они же такие девочки!"

Скриншот комментариев: instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов раздразнила аппетитными формами в пикантном купальнике. Каминская набирается сил во время плаванья.

Ранее Слава из НеАнгелов покорила цветущим внешним видом, а поклонники отметили, что артистка даже заметно преобразилась и помолодела.