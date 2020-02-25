Мои Мальдивы: Снежана Бабкина взбудоражила сеть пикантным фото топлес

Сергей и Снежана Бабкины прошлым летом стали многодетными родителями - жена музыканта родила третьего ребенка. Малыш Елисей появился на свет 18 июня и тут же стал любимцем всей родни. При этом супруги не стали надолго замедлять ритм своей жизни - всего через несколько месяцев они отправились на отдых в Италию всей семьей, а Снежана довольно быстро вернулась к работе в театре.

Бабкина также в краткие сроки вернула отличную форму, а еще решила обновиться и сделала стрижку-каре. Новым снимком в своем Instagram она не на шутку взбудоражила поклонников, ведь он вышел весьма пикантным и откровенным! На фото 34-летняя артистка лежит в ванне с голубой водой в одних лишь плавках.

Обнаженную грудь Снежана прикрыла руками, держа кружку с напитком и игриво глядя в объектив. На снимке можно прекрасно рассмотреть татуировку на бедре Бабкиной и ее аппетитные формы.

"Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я - ребёнок понедельника. Понедельник - День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax", - прокомментировала провокационный кадр Снежана.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Мнения пользователей сети разделились. Некоторые посчитали подобный снимок слишком вульгарным для матери троих детей, однако большинство поддержали ее и осыпали комплиментами, восхищаясь фигурой артистки.

Вы конечно красивая женщина, но мне интересно, как Ваш муж позволил выложить на всеобщий обзор такую фотку?

Извините, но как то вульгарненько для Мамочки троих деток

Снежана - ты умничка! Абсолютно свободная и счастливая!!!

Вульгарного абсолютно ничего.Все эстетично и прекрасно,женственно,нежно.

Вы классная, кайфуете, вот и рядом с вами всем кайфово

Шикарно, прекрасно выглядите мама троих детей

Снежана я вами восхищаюсь и вашей фигуре особенно. Вы молодец

А я приветствую таких мам,ей есть ,что показать как маме троих деток,я потдерживаю

Вы прекрасны, Снежана

Шикарная мамочка троих замечательных деток!

Реально нереальная

Умница и красавица

Не понимаю, при чем здесь дети.... Снежана, вы волшебная!

Снежана, вы потрясающая!!!

Скриншот комментариев (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, ранее Сергей Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода.