Мои мальчики: Ким Кардашьян растрогала редким "сладким" фото улабыющихся сыновей

На весенних солнечных выходных Ким Кардашьян решила немного порадовать своих поклонников на фоне тревожных новостей из-за пандемии коронавируса. 39- летняя звезда всемирно известного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» поделилась невероятно милой фотографией своих любимых сыновей. В кадре видим четырехлетнего Сейнта и 11-ти месячного Псалома, играющих друг с другом.

На фото малыши, широко улыбаясь, лежат на подушках. Счастливый Псалом лежит рядом со своим старшим братом, который положил руку ему на голову.

«Мои мальчики», — с нежностью подписала новое фото Ким, сопроводив его смайликами-сердечками.

Сыновья Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кстати, на карантине Ким стала с завидно регулярностью публиковать семейные фото и видео. Все же вечеринки и прочие громкие тусовки пока что под запретом. Так что светская львица с головой ушла в роль любящей жены и заботливой мамы. А заботиться Кардашьян есть о ком. Супруга рэпера Канье Уэста является счастливой мамой четверых детей — Норт (6 лет), Сейнт (4 года), дочка Чикаго (2 года) и малыш Псалом, которому 10 мая исполнится 1 год. Напомним, что двух последних детей Ким «родила» с помощью суррогатной матери.

Ранее, в эту пятницу, у себя в Instagram Ким уже демонстрировала семейный досуг вместе со своими детьми. На фото попал также ее муж — рэпер Канье Уэст. В 2014-м году супруги связали себя узами брака на грандиозной свадьбе в Италии. И с тех пор их семья становится все больше и больше.

«А как вы развлекаете своих детей? Мы, всей семьей вынуждены социально дистанцироваться, но в то же время нуждаемся в советах, как ещё можно разнообразить детский досуг! С нетерпением ждем ваших советов!» — обратилась к своим подписчикам суперзвезда.

Фото: instagram.com/kimkardashian

И если в браке у Ким все хорошо, то в семейной жизни в целом не все так гладко. Напомним, что во время премьеры 18-го сезона шоу «Семейство Кардашьян» звезда реалити-шоу вступила в драку со своей старшей сестрой Кортни Кардашьян.

Свежий выпуск популярного шоу вышел в эфир в прошедший четверг. И зрители были поражены неожиданной развязкой ссоры двух сестер. Ким и Кортни не на шутку поссорились из-за того, что Ким посчитала Кортни безответственной. Дело в том, что Кортни советовала еще одной из своих сестер (Кайли Дженнер) не ехать на Неделю моды в Париже, так как девушка заболела.

В свою очередь Ким отметила, что на месте Кайли, она все равно бы пошла работать — независимо от состояния здоровья. «Если бы я была на смертном одре, я бы все равно довела дело до конца», — сказала Ким. «Нас так воспитала мама… Когда я или Хлои, допустим, болеем, мы все равно ответственно относимся к работе… А тебе, Кортни, наплевать на это».

Эта фраза и вывела Кортни из равновесия. После чего та набросилась на Ким и стала наносить удары руками, что только усилило их ссору. Ким не дала себя в обиду и в ответ дважды отвесила пощечину Кортни!

Лишь вовремя подоспевшие сестры смогли разнять вспыльчивых девушек. Однако ссора вышла за рамки эфира. В СМИ ходят слухи, что Кортни Кардашьян решила уйти из шоу «Семейство Кардашьян». Создатели проекта пока что никак эти слухи не комментируют.