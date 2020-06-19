Без макияжа и роскошных нарядов: Алессандра Амбросио восхитила натуральной красотой в домашнем образе

Девушка рассказала о новом таланте
Алессандра Амбросио славится своей красотой: совершенная точеная фигура и выразительные черты лица знойной бразильянки давно стали ее визитной карточкой. Но, оказывается, помимо яркой внешности, модели есть чем похвастаться. Несколько часов назад она поделилась с фолловерами новым талантом: Алессандра играет на фортепиано. Выглядит она спокойной и умиротворенной.
Без макияжа звезда так же красива (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Для домашнего времяпровождения она подобрала комфортный образ: джинсовые шорты, верх от купальника из собственной линии, а также бледно-сиреневого оттенка широкую кофту на пуговицах. Даже дома она не стала отказываться от подвесок: в этот раз любительница цепочек и чокеров подобрала кулон в тон кофте, а также шнурок. Волосы она уложила на прямой пробор, а макияж решила не делать, дав коже отдохнуть. Примечательно, что в таком простом виде она выглядела не хуже, чем на красных дорожках и для съемок глянцевых изданий. Что и поспешили отметить ее верные фанаты.
Модель удивила сеть натуральной красотой (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/alessandraambrosio)
Ранее мы писали, что модель представила новую рекламную кампанию со своим участием. В ней Алессандра в который раз продемонстрировала свою стройную фигуру, сделав акцент на бесконечных загорелых ногах. Для PrettyBallerinas Амбросио снялась в соблазнительных крошечных джинсовых шортах и белой блузе с пышными рукавами, которые идеально дополнили балетки с цветастым принтом. Через плечо модель перекинула сумочку змеиной расцветки, а в уши вставила крупные серьги. Получилось дерзко и игриво!
Автор: Lite