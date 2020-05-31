Без макияжа и с новой прической: Маша Ефросинина покоряет натуральной красотой

Накануне своего дня рождения - 25 мая ей исполнился 41 год - Маша Ефросинина решилась на изменения во внешности. Телеведущая укоротила свои роскошные длинные волосы, а также отстригла челку, и по ее словам, просто таки летает от легкости. Первый "выход" с новой прической состоялся в рамках недавнего интервью Маши с Раминой Эсхакзай, в котором она разоткровенничалась об отношениях с мужем и бодипозитиве. Теперь же артистка решила показаться и в своем Instagram, выложив фото в новом имидже.

На снимке Ефросинина предстала без грамма косметики на лице и в красном пиджаке. Ведущая уже не раз отмечала, что вполне довольна своей внешностью и не боится делиться кадрами без макияжа.

В подписи к фото Маша поблагодарила поклонников за поддержку и понимание, которое они оказали ей после выхода интервью.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Девочки и мальчики, просто хочу сказать всем вам спасибо! За понимание, поддержку и то, что разделяете мою позицию и взгляды на важные вещи!" - написала Ефросинина.

Фолловеры оценили искренность и натуральную красоту звезды и оставили ей много восхищенных комментариев.

Маш, с где носогубка? Где морщины под глазами и межбровка? Где опустившийся овал лица ?) Вы-потрясающая! Делитесь секретами красоты, пожалуйста!

С чёлкой Вы копия Ваша мама)

Вы очень красивая, натуральная красота это огонь

Ваше Інтерв ю супер, я в захваті

Лучшее интервью, которое я слышала!

Красавица НашаМаша

Смотрела на одном дыхании!!! Такая мудрость!!! Такие темы! Так важно!! Это очень сильный голос для Женщин ОЧЕНЬ

Маша! С челкой! Супер!

Ця зачіска вам дуже личить

Маша,вы такая красивая. Как говорят:"красоту ничем не испортишь

Вам дуже личить!!!

Благодарю Вас за мудрость и опыт, которым вы делитесь! Благодарю за то, что Вы есть в моем пространстве

Скриншот комментариев

Напомним, Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.