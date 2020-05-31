Без макияжа и с новой прической: Маша Ефросинина покоряет натуральной красотой

Поклонники поспешили осыпать ведущую лавиной комплиментов
Накануне своего дня рождения - 25 мая ей исполнился 41 год - Маша Ефросинина решилась на изменения во внешности. Телеведущая укоротила свои роскошные длинные волосы, а также отстригла челку, и по ее словам, просто таки летает от легкости. Первый "выход" с новой прической состоялся в рамках недавнего интервью Маши с Раминой Эсхакзай, в котором она разоткровенничалась об отношениях с мужем и бодипозитиве. Теперь же артистка решила показаться и в своем Instagram, выложив фото в новом имидже.
На снимке Ефросинина предстала без грамма косметики на лице и в красном пиджаке. Ведущая уже не раз отмечала, что вполне довольна своей внешностью и не боится делиться кадрами без макияжа.
В подписи к фото Маша поблагодарила поклонников за поддержку и понимание, которое они оказали ей после выхода интервью.
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
"Девочки и мальчики, просто хочу сказать всем вам спасибо! За понимание, поддержку и то, что разделяете мою позицию и взгляды на важные вещи!" - написала Ефросинина.
Фолловеры оценили искренность и натуральную красоту звезды и оставили ей много восхищенных комментариев.
Скриншот комментариев
Напомним, Маша Ефросинина резко высказалась о бодипозитиве, назвав его пропагандой лени и болезней.
Автор: Марина Настевич